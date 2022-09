Wörgl gewinnt Mittelfeldduell gegen Telfs

Details Dienstag, 06. September 2022 00:35

Die Aufwärtstendenz beim SV Wörgl hält an. In der achten Runde der Regionalliga Tirol wird der SV Telfs mit 2:0 besiegt. Damit klettert Wörgl um drei Plätze nach oben – Platz fünf hinter der SVG Reichenau, die sich ebenfalls mit einem 3:1 Erfolg in Fügen um drei Plätze verbessern kann.

Sololauf von Johannes Erb macht für Wörgl den Deckel drauf

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Vor der Pause ein ausgeglichenes Spiel, beide Mannschaften neutralisierten sich. Meist spielte sich das Geschehen im Mittelfeld ab. Die Führung kurz vor dem Pausenpfiff durch Nebojsa Vukovic - nach scharfem „Stanglpass“ von Mathäus Hundögger - sollte dem Spiel dann in Hälfte zwei guttun. Wörgl, durch diese Führung gelöst, wurde immer mehr spielbestimmend, angetrieben von den Mittelfeldmotoren Drazen Kekez und Johannes Erb bekamen sie immer mehr Übergewicht, drückten dem Spiel ihren Stempel auf.

Telfs versuchte gegen Ende der Partie logischerweise mit verstärkter offensiver Spielweise den Ausgleich herbeizuführen. Das 2:0 nach sensationellem Sololauf von Johannes Erb - über das halbe Spielfeld – brachte aber die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Insgesamt ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner.“

Beste Spieler SV Wörgl: Johannes Erb, Drazen Kekez und Manuel Treichl

Nächster Gegner von Wörgl ist Schwaz

Auch die kommende neunte Runde der Regionalliga Tirol hat einige richtungsweisende Partien zu bieten. Leader Silz/Mötz empfängt am 9. September 2022 Reichenau und die Nummer zwei Kufstein spielt in Kitzbühel. Für den SV Wörgl geht es in Schwaz weiter – eine extrem schwere Aufgabe, denn bei Schwaz läuft es derzeit ausgezeichnet. Schwaz wird natürlich alles versuchen, mit einem Dreier eventuell den Rückstand auf Silz/Mötz und Kufstein zu verringern. WSG Tirol Amateure gegen Kundl ist eine extrem wichtige Partie am Tabellenende. Den Haller Löwen droht der Verlust des direkten Kontakts zum restlichen Feld – in Imst werden aber die Trauben hoch hängen.