Silz/Mötz verteidigt mit Sieg in Kitzbühel Tabellenführung – Kufstein bezwingt Kundl

Aufsteiger SPG Silz/Mötz hat in der achten Runde der Regionalliga Tirol die hauchdünne Tabellenführung vor dem FC Kufstein verteidigt. Ein 1:0 Erfolg beim starken Team des FC Eurotours Kitzbühel ist ein weiteres Highlight der SPG in der laufenden Saison 2022/23. Aber auch die Verfolger kommen immer besser in Schwung. Der FC Kufstein lässt gegen den zweiten Aufsteiger SC Holz Pfeifer Kundl nichts anbrennen und gewinnt mit 3:0. Noch üppiger fällt der Sieg der Nummer drei aus – Schwaz gewinnt bei den Haller Löwen mit 8:1. Die Haller Löwen geraten in Gefahr, den Anschluss auf das restliche Feld zu verlieren. Die WSG Tirol Amateure können am 4.9.22 um 11 Uhr zu Hause gegen Imst punkten. Imst hat im ÖFB Cup den LASK in die Verlängerung gezwungen, hat dann aber doch mit 1:4 verloren. Auf alle Fälle eine ganz starke Meldung des Fußballwestens gegen den Tabellenführer der Bundesliga.

Klarer Erfolg von Kufstein gegen Kundl

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Wie immer war es ganz schwierig, die Defensive von Kundl zu überwinden. Kundl hat ausgezeichnet verteidigt. Wir konnten in der 19. Minute durch Stefan Schlichenmaier in Führung gehen. Kundl hatte in Folge die Großchance auf das 1:1, zudem gab es je einen Stangenschuss. Wir haben dann nachjustiert und hatten in der zweiten Hälfte alles im Griff. Das 2:0 in der 66. Minute durch Sandro Gavric, das 3:0 zwei Minuten vor dem Schlusspfiff durch Ygor Vieira. Ein klarer und sicherer Erfolg.“

Aufsteiger Silz/Mötz gewinnt auch in Kitzbühel!

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Ein kampfbetontes Spiel. Kitzbühel hat sich körperlich sehr stark präsentiert. In der ersten Halbzeit haben wir fast alles richtig gemacht, der Ball meist in der Hälfte der Heimelf. In der 37. Minute ein Angriff meiner Mannschaft über rechts, Luka Dzidziguri setzt sich durch, sein Stangplass auf Ertugrul Yildirim führt zur 1:0-Führung. Die zweite Halbzeit eher ausgeglichen, wir haben uns defensiv sehr stark präsentiert. Haben nichts mehr anbrennen lassen und mit 1:0 in Kitzbühel gewonnen!“