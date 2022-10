Kristijan Tavic und Thomas Luchner analysieren Hall gegen Fügen

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:35

Der Tabellenletzte der Regionalliga Tirol hat in der 15. Runde einen Punkt gegen den SV Fügen erobert. Die Haller Löwen befinden sich laut Trainer Kristijan Tavic am richtigen Weg. Fügen hat mit diesem Remis wohl den Anschluss an die Top-2 verloren. Die SPG Silz/Mötz hat Schwaz und Kufstein mit einem 7:1 beim SV Wörgl vorgelegt. Schwaz tritt am 15. Oktober 2022 um 13:30 Uhr in Kitzbühel an. Der FC Kufstein empfängt um 16 Uhr Telfs.

Doppelpack von Pascal Burger für Hall und von Stephan Kuen für Fügen

Kristijan Tavic, Trainer SV Hall: „Ist natürlich bitter, dass wir eine 2:0 Führung hergegeben haben. Aber trotzdem bin ich sehr optimistisch – die Mannschaft ist am richtigen Weg – Fußball macht wieder Spaß und das ist ein ganz wichtiger Faktor für den Erfolg. Am Ende war es aus meiner Sicht ein gerechtes Remis. Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, Szenen vor den Toren hat es allerdings nicht viele gegeben in der ersten Halbzeit. In der 33. Minute konnten wir durch Pascal Burger in Führung gehen und in die zweite Halbzeit sind wir nahezu perfekt gestartet. In der 46. Minute trifft Pascal abermals – 2:0 für Hall. Dann waren wir aber leider zu passiv. Fügen hat es geschafft, Druck auszuüben. In der 56. Minute gelingt Fügen der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Stephan Kuen. Kurz darauf aber Pech für uns – das mögliche und eventuell vorentscheidende 3:1 verhindert die Querlatte. Gegen Ende viele hohe Bälle in unseren Strafraum und aus einer dieser Situationen gelingt Fügen in der 83. Minute das 2:2 durch Stephan Kuen. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, es geht in die richtige Richtung – Fügen war ein sehr starker Gegner!“

Foto: Daniel Schönherr

Thomas Luchner, Trainer SV Fügen: „Es war das erwartet schwere Spiel in Hall. Hall war in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft. Die Führung mit 1:0 und später mit 2:0 war absolut verdient. Aber wir haben kämpferische Qualität in das Spiel gebracht und am Ende noch einen Punkt geholt. Wir waren zwar in dieser Phase nicht die bessere Mannschaft, aber einige unserer Spieler haben die individuelle Klasse, vor dem Tor des Gegners den entscheidenden Unterschied zu machen. Und diese Qualität neben Einsatzwille der gesamten Mannschaft hat uns dann doch noch einen Punkt gebracht.“