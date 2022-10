Kufstein übernimmt nach Sieg gegen Telfs die Tabellenführung, da Kitzbühel den SC Schwaz klar besiegt!

Details Montag, 17. Oktober 2022 15:31

An der Tabellenspitze der Regionalliga Tirol ist es nach der 15. Runde wieder zum Führungswechsel gekommen. Der FC Eurotours Kitzbühel gewinnt gegen den SC Eglo Schwaz sensationell klar mit 4:0, Kufstein gelingt ebenso ein 4:0 Erfolg gegen Telfs. Kufstein damit einen Punkt vor Schwaz, drei vor Silz/Mötz und vier vor Reichenau, die bei den WSG Tirol Amateuren 1:1 spielten. Nach Verlustpunkten vorne ist allerdings Silz/Mötz vor Kufstein und Schwaz. Die Punkte muss man aber bekanntlich erst einmal machen – die ersten drei kann Silz/Mötz im Nachtrag am 18.10.22 um 19 Uhr gegen Reichenau einsacken.

Kitzbühel mit starker Vorstellung gegen Schwaz

Das Spiel, zur ungewöhnliche Anstoßzeit von 13:30 an einem Samstag, fand unter unterschiedlichen Vorzeichen statt.

Schwaz kam als Tabellenführer aber ersatzgeschwächt, Kitzbühel tief im hinteren Drittel der Tabelle, jedoch mit einigen wiedergenesenen Spielern. Schwaz zeigt am Beginn des Spiels, wieso sie an der Tabellenspitze liegen und legen wie die Feuerwehr los. In der 2. Minute steht Michi Knoflach, nach Zusammenspiel mit Bruder Patrick, allein vor Tormann Penkovets, schießt aber zu zentral und vergibt eine super Möglichkeit. In der 8. Minute kombiniert Schwaz flüssig und der Schuss von Cihak streift am Kreuzeck vorbei. In Minute 14 die nächste Möglichkeit der Gäste, als eine Flanke von Riegler den Torschützen vom Dienst, Patrick Knoflach, findet. Und dessen Kopfball aus fünf Metern der Tormann parieren kann.

Nur vier Minuten später eine hundertprozentige Chance für Michi Knoflach der den Stangelpass von Pati Knoflach aus kurzer Distanz neben das Tor setzt. Und wieder vier Minuten später taucht Kapitän Vogler, nach perfektem Zuspiel von Riegler allein vor dem heimischen Gehäuse auf, kann aber Tormann Penkovets, der die Hausherren bis zu der 22. Minuten im Spiel hielt, nicht bezwingen.

Ab der 27. Minute übernahm dann Kitzbühel das Kommando. Schwaz zögerlich in der Defensive und Stefan Lauf knallte den Ball an die Stange. Das sollte den Tabellenführer Warnung genug sein, wurde jedoch nicht gehört. Knapp vor der Pause (42.) nutzt abermals Lauf und konnte aus kurzer Distanz das in Summe sehr glückliche 1:0 erzielen. Das war auch der Pausenstand.

Wer nun meinte, Schwaz würde nun noch einen Zahn zulegen und die Kitzbühler weiter unter Druck setzen, wurde schwer enttäuscht. Mit der Einwechslung des lang verletzten Christian Pauli brachte Kitzbühel noch mehr Energie ins Spiel und Schwaz war total von der Rolle. Kitzbühel ist sofort auf Betriebstemperatur und in der 53. Minute trifft abermals Lauf, nach einem Dribbling und Ballverlust von Wurm, nur die Stange. Zwei Minuten später dann das 2:0. Bei einem weiten Befreiungsschlag enteilt Entleitner der Schwazer Hintermannschaft und schießt trocken zum 2:0 ein. In der 67. Minute rasiert der Kitzbühler Wörndl freistehend am 5er den Ball und vier Minuten später vergibt Max Wurm nach gutem Zuspiel von Knoflach Patrick eine mögliche Chance zum Anschlusstreffer.

Praktisch im Gegenzug die Entscheidung, als Christian Pauli seine Schnelligkeit nutzt und zum 3:0 traf. Das 4:0 war dann ein Traumtor des jungen eingewechselten Langbrucker der

aus knapp 30 Metern per Querlatten-Pendler den Endstand erzielte (79.) Unter dem Strich ein fast zu hoher Sieg, den Schwaz durch die schwache Chancenauswertung am Anfang herschenkte. Jedoch Kitzbühel lieferte danach eine tolle Leistung ab und konnte verdient den Sieg einfahren.

Mario Anfang, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Ein hochverdienter Sieg! Meine Mannschaft ist sehr dominant aufgetreten. In den ersten zwanzig Minuten haben wir aber nur schwer in das Spiel gefunden. Da hätten wir auch 0:1 oder 0:2 in Rückstand liegen können. Wir hatten keinen richtigen Zugriff auf das Spiel, waren körperlich nicht präsent genug. Dann ging es aber immer besser – ein Lattenschuss und in der 42. Minute dir Führung durch Stefan Lauf. Wir haben dann ein wenig umgestellt und waren in Hälfte zwei sehr dominant. Wieder ein Lattentreffer, dann eine tolle Kombination zum 2:0 in der 56. Minute durch Maurice Entleitner. Stefan Lauf kann den Goalie der Gäste zum 3:0 überlupfen, das 4:0 der Treffer des Tages. Ein Abpraller nach einem Schuss und Moritz Langbrucker, der lange verletzt war, knallt den Ball aus dreißig Metern unter die Latte!“

Martin Hofbauer, Trainer SC Eglo Schwaz: „Leider konnten wir die anfängliche Überlegenheit nicht nutzen. Danach passierten uns zu viele Fehler und wir ermöglichten dem Gegner, sich in einen Flow zu spielen. Der Sieg war dann ab der 30. Minute sicherlich verdient, auch wenn wir vielleicht mit einem Anschlusstreffer (bei 0:2) noch einmal ins Spiel kommen hätten können. Aber unterm Strich war es heute zu wenig und ich möchte Kitzbühel und vor allem Trainer Mario Anfang zum Dreier gratulieren!“

Kufstein siegt in Unterzahl gegen Telfs klar

Denis Husic, Trainer FC Kufstein: „Wir haben sehr gut begonnen. Die Führung durch Ronald Gercaliu in der sechsten Minute, Ygor Vieira legt vier Minuten später nach. Wir hätten unsere Führung aber noch ausbauen können, haben aber kurz vor der Pause eine Rote Karte kassiert. Da sind wir dann ein bisschen geschwommen, konnten aber sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 durch Stefan Hager erzielen. Telfs hat nicht aufgegeben, hat bis zum Schluss mit einem Mann mehr Druck gemacht. Erst in der 86. Minute mit dem 4:0 durch Lukas Hofmann war dann alles klar!“