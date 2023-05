Silz/Mötz macht gegen Telfs den Sack zu – Regionalliga West und ÖFB-Cup 2023/24!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:10

Für die SPG Silz/Mötz, die ja knapp den Sprung in das Regionalliga West Play-off nicht geschafft hat, ist für 2023/24 alles geregelt. Mit einem hart erkämpften 2:1 Erfolg im oberen Play-off der Regionalliga Tirol gegen den SV Telfs am 13.5.2023 holt sich die SPG zwei Tickets. Mit dabei ist man 2023/24 in der Regionalliga West und auch in der ersten Runde des ÖFB-Cup Mitte Juli 2023. Schwaz und Imst trennen sich 1:1 und haben gute Chancen, die beiden weiteren sicheren Tickets für die Regionalliga West 2023/24 zu holen.

Telfs mit starkem Auftritt gegen SPG Silz/Mötz

Helmut Kraft, Trainer SPG Silz/Mötz: „Ein sehr intensives Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir sehr viele Torchancen zugelassen. Der große Verdienst unseres Goalies, dass wir nicht vorentscheidend in Rückstand geraten sind. Unser erster Treffer aus dem nichts, offiziell wurde es als Eigentor der Gäste gewertet. Unseren Treffer haben wir richtig schön heraus gespielt – Ricardo Holzknecht ist in der 34. Minute das 2:0 gelungen. Telfs aber richtig stark. 2:0 für die SPG der Pausenstand. Auch in Hälfte zwei konnten wir keine Ruhe in das Spiel bringen. In der 54. Minute der Anschlusstreffer von Telfs zum 1:2 durch Jakob Klieber. Erst in den letzten zwanzig Minuten haben wir dann die Kontrolle über das Spiel übernommen und konnten so den extrem wichtigen Dreier nach Hause spielen!“

Punkteteilung zwischen Schwaz und Imst

Die zweite Partie der 28. Runde der Regionalliga Tirol oberes Play-off brachte ein 1:1 zwischen dem SC Eglo Schwaz und dem FC Sparkasse Imst. Rückblickend werden beide Teams nach der Niederlage von Telfs gegen Silz/Mötz diesen Punkt wohl als gewonnenen Punkt ansehen. Silz/Mötz hat fix Platz eins erobert, Imst und Schwaz haben nun doch einen kleinen Polster puncto Fixplätze für die Regionalliga West 2023/24. Auf Telfs hat Imst fünf Punkte Puffer, Schwaz vier Punkte. Fügen hat aber ein Spiel weniger am Konto. Sollte Fügen am 21.5.2023 in Telfs gewinnen, könnte es für Schwaz und Imst wieder wesentlich enger werden. Kufstein hat den Sprung an die Tabellenspitze des Play-off der Regionalliga West mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Pinzgau Saalfelden verpasst, ist aber noch immer voll im Titelrennen. Kufstein kann mit dem Sieg im Play-off ja noch einen weiteren Platz in der Regionalliga West 2023/24 für Tirol erobern. Dann wäre auch die Nummer vier des oberen Play-off der Regionalliga Tirol 2023/24 in der Regionalliga West mit dabei.

