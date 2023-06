Kundl gewinnt bei den WSG Amateuren – Nullnummer zwischen Wörgl und Hall

Details Sonntag, 18. Juni 2023 23:17

Alles klar in der Regionalliga Tirol bis auf die Entscheidung, ob der SK Blitzschutz Pfister Ebbs oder der SV Hall 2023/24 in der Regionalliga Tirol antreten darf. Diese Entscheidung fällt am 20. bzw. 24. Juni 2023. In der letzten Runde des unteren Play-off der Regionalliga Tirol, die keinerlei Auswirkungen mehr haben konnte, gewann der SC Holz Pfeifer Kundl bei den WSG Tirol Amateuren mit 1:0. Der SV Wörgl und der SV Hall trennten sich torlos.

Kundl hat Klasse gehalten – ab nach Mallorca!

Reinhold Ebenbichler, Trainer SC Holz Pfeifer Kundl: „Ein etwas glücklicher Sieg für Kundl zum Abschluss einer sehr schwierigen Saison. Die Amateure hatten ihr Visier nicht gut eingestellt oder scheiterten am überragenden SCK-Schlussmann Toni Thurner. Kundl hatte ebenfalls einige gute Möglichkeiten und eine nutzte Youngster Dominik Haaser zum entscheidenden Siegtreffer in der 67. Minute. Die WSG Amateure ab der 48. Minute nach Torraub mit einem Mann weniger am Feld. Jetzt geht es für die Jungs erst mal ab nach Mallorca!“

Die Regionalliga Tirol Abstiegsrelegationstermine stehen!

In der Tirol Liga konnte sich der SK Blitzschutz Pfister Ebbs den sechsten Tabellenplatz sichern – trotz einer Niederlage in Mayrhofen in der letzten Runde. Damit kämpft der SV Hall gegen den Abstieg aus der Regionalliga Tirol und Ebbs kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga Tirol. Ebbs empfängt am Dienstag, dem 20. Juni 2023, um 18:30 Uhr das Team aus Hall. Das Rückspiel in Hall wird am 24. Juni 2023 um 19:30 Uhr angepfiffen.

Die Regionalliga Tirol wird damit 2023/24 aus den Mannschaften SV Fügen, SV Telfs, WSG Tirol Amateure, FC Eurotours Kitzbühel, SV Wörgl, SC Kundl, Innsbrucker AC, FC Volders, Völser SV, SV Kematen, SK St. Johann bzw. SV Hall oder SK Ebbs gebildet. In der Regionalliga West starten für Tirol der FC Kufstein, SVG Reichenau, SPG Silz/Mötz, SC Sparkasse Imst und SC Eglo Schwaz.

