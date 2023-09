Wörgl unterliegt im Heimspiel Fügen und der SK St. Johann erobert mit Dreier in Telfs die Tabellenführung

Details Donnerstag, 14. September 2023 00:21

Englische Woche in der Regionalliga Tirol – am 12. und 13. September 2023 wurde die neunte Runde gespielt. Es bleibt eng an der Tabellenspitze – ganz oben steht nun der SK St. Johann punktgleich mit Volders. Einen Punkt dahinter Kitzbühel und Ebbs, die sich im direkten Duell 3:3 trennen. Der SV Wörgl kommt nach einem 0:3 in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte noch auf 2:3 an den SV Fügen heran, aber für den Ausgleich reicht es nicht mehr.

Wörgl macht ein 0:3 gegen Fügen in der Nachspielzeit noch einmal spannend!

Reinhard Hofer, sportlicher Leiter SV Wörgl: „Im ersten Abschnitt ein ausgeglichenes Spiel. Die Gäste allerdings trafen zweimal mit zwei Schüssen

von der Strafraumgrenze, wobei sie beim zweiten Treffer das Glück auf ihrer Seite hatten, denn der Ball wurde unhaltbar für den Wörgler Tormann Topic abgefälscht. Die Torschützen für Fügen waren Servan Bingöllü in der 6. Minute und Maximilian Wurm in der 43. Minute. Mit 2:0 für die Gäste ging es in die Pause.

Die zweite Halbzeit stand im Zeichen unserer Mannschaft. Gleich zu Beginn verhinderte Fügens Tormann Schiestl mit der Fußspitze den Anschlusstreffer. Immer mehr wurden die Fügener eingeschnürt. Das 1:2 wollte nicht fallen, so sprang sogar der Ball einmal vom Innenpfosten zwischen rechtem Kreuzeck und Latte wieder zurück ins Spielfeld. Unser Team setzte alles auf eine Karte und

bekam gegen Ende des Spieles noch einen Kontertreffer zum 0:3 durch Florian Bischofer. Die Nachspielzeit hatte es aber in sich: 1:3 u und 2:3, beinahe hätte sich das Völsspiel (3:3 nach 0:3) wiederholt, allerdings reichte dann die Zeit doch nicht mehr. Aleksandar Skrbo und Korbinian Kirchmair waren die Torschützen in der Nachspielzeit für Wörgl.

Eine unglückliche Niederlage, ein Punkt wäre gegen eine in der ersten Halbzeit gut spielende Fügener Mannschaft durchaus möglich gewesen!“

Aufsteiger SK St. Johann übernimmt nach turbulentem Spiel in Telfs die Tabellenführung

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „St. Johann gelingt durch Pauli Christian und Bader Christoph eine rasche 2:0 Führung. Zu diesem Zeitpunkt Telfs bereits gut bedient, da die Gäste bereits nach dreißig Minuten deutlich höher hätten führen müssen. In der 35. Minute eine harte Gelb/Rote Karte für den St. Johanner Spieler Sebastian Gruber, der im Laufduell auf dem nassen Untergrund einem Telfs Spieler unglücklich auf den Finger tritt. Insgesamt gibt es fünf Karten für die Ersatzbank vom SV Telfs, unter anderem müssen der Trainer und der Co-Trainer mit Gelb/Rot auf die Tribüne. In Überzahl gelingt Matej Drevtic der Anschlusstreffer für Telfs, doch Andreas Lovrec stellt noch vor der Pause auf 1:3 für Unterländer. Nach der Pause gelingen St. Johann mit zehn Spielern noch weitere zwei Treffer. Ergebniskosmetik durch ein Elfmetertor der Heimmannschaft zum 2:5 Endstand.

Gratulation an mein Team zu dieser souveränen Vorstellung. Sechzig Minuten in Unterzahl zu agieren und dabei drei Tore zu erzielen ist wirklich bemerkenswert. Wir waren heute in allen Belangen das bessere Team und hätten durchaus noch höher gewinnen müssen. Wir wünschen dem verletzten Telfs Akteur schnelle Genesung und gute Besserung!“



Die Lage der Liga nach neun Runden

Es ist eigentlich keine große Überraschung mehr, der SK St. Johann hat schon einige Male bewiesen, was in der Mannschaft steckt. Nach Runde neun ist es nun so weit. St. Johann gewinnt in Telfs mit 5:2 und übernimmt die Tabellenführung. Punktgleich auf Platz zwei die zweite Sensationself, Aufsteiger FC Raika Volders setzt sich in Kematen knapp mit 3:2 durch. Auf Platz drei zurückgefallen, aber nur einen Punkt hinter dem Top-Duo der FC Kitzbühel. 3:3 im Spitzenspiel gegen den SK Ebbs, Ebbs hat damit weiterhin wie Kitzbühel dieselbe Pnnktzahl erobert. Nach oben auf Platz fünf geht es für Fügen durch das 3:2 in Wörgl. Der IAC kann sich in Kundl mit 3:1 durchsetzen und die Partie der WSG Tirol Juniors gegen Völs muss wegen Gewitter abgebrochen werden.

Am kommenden Wochenende geht es mit Runde zehn weiter. Der große Schlager wird am 16. September 2023 um 17 Uhr in Volders angepfiffen – der FC Kitzbühel ist zu Gast. Tabellenführer St. Johann ist zur selben Zeit beim IAC zu Gast und Fügen tritt am Sonntag um 14:30 Uhr in Völs an.

