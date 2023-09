Fügen hadert mit zwei verlorenen Punkten gegen den IAC – Ebbs schafft den Dreier gegen Telfs mit Mühe!

Details Montag, 11. September 2023 01:05

Der SK Blitzschutz Pfister Ebbs hat sich durch einen 2:1 Erfolg gegen den SV Telfs im letzten Spiel der 8. Runde der Regionalliga Tirol auf den zweiten Tabellenplatz gesetzt. Die Top-4 trennt ein Punkt, die Top-9 fünf Punkte. Es geht also extrem eng zu in der Liga und da schmerzt es den SV Fügen natürlich ganz besonders, dass man eine 3:1 Führung gegen den Innsbrucker AC hergegeben hat. 3:3 am Ende und Fügen auf Platz neun der Tabelle, Telfs punktgleich auf Platz acht. Weiter geht es mit einer englischen Woche. Runde neun am 12. und 13. September 2023. Es gibt eigentlich nur Schlagerspiele, herausstechen kann natürlich das Duell Nummer eins gegen zwei. Am 13.9.23 um 19:30 Uhr empfängt Kitzbühel den SK Ebbs.

Fügen gibt 3:1 Führung gegen den Innsbrucker AC aus der Hand!

Armin Knab, Co-Trainer SV Fügen: „Der Ausgleich in der Nachspielzeit des IAC war natürlich vollkommen unnötig. Ein sehr intensives Spiel mit sehr vielen gelben Karten. Mit einem Traumtor von David Ortner in der zweiten Minute haben wir das Spiel sozusagen eröffnet. Aus meiner Sicht war der Strafstoß in der 28. Minute für den IAC nicht lupenrein, ein fragwürdiges 1:1 durch Michael Simic. Sehr wichtig für uns das 2:1 kurz vor der Pause durch Stephan Kuen. Der IAC in der zweiten Hälfte immer aggressiver, die Gäste mit einigen Chancen zum Ausgleich. Aus unserer Sicht das vermeintlich erlösende 3:1 durch Servan Bingöllü in der 57. Minute. Sieben Minuten vor dem Schlusspfiff eine Einzelaktion von Simon Goller und ein Schuss auf das kurze Eck – der Anschlusstreffer des IAC zum 2:3. Die Gäste gehen volles Risiko, ein hoher Ball in den Strafraum, die Kommunikation in unserer Defensive passt nicht und ein kurioser Treffer zum 3:3 durch Igor Masunic. Wir hadern mit zwei verlorenen Punkten, da wir unsere Chancen einfach nicht gut genug genützt haben!“

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind überhaupt nicht gut in die Partie gekommen, standen viel zu weit vom Gegner weg. Traumtor zur Führung für den Gegner, sie waren bis zum 1:1 klar besser. Danach haben wir das Kommando übernommen, haben aber trotzdem das 1:2 kassiert. In der zweiten Hälfte sind wir nicht ins Spiel gekommen, haben das 1:3 hinnehmen müssen. Danach haben wir noch einmal gewechselt und konnten im Finish noch einen aus meiner Sicht absolut verdienten Punkt holen. Allerdings muss ich auch feststellen, dass wir vom Schiedsrichter benachteiligt wurden!“

Ebbs tut sich in numerischer Überlegenheit gegen Telfs sehr schwer

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Ein guter Start von meiner Mannschaft. In der 15. Minute eine Gelb-Rote Karte für die Gäste. Das hat es aber für uns nicht einfacher gemacht, denn Telfs ist dann extrem tief gestanden und hat sehr gut verteidigt. In der 33. Minute ein Eigentor meiner Mannschaft und Telfs führt 1:0. Damit wurde die Aufgabe natürlich noch schwerer, den Verteidigungsriegel von Telfs zu knacken. Gelungen ist uns das zählbar erst in den letzten Minuten. Ein Strafstoß von Marcel Schmid bringt das 1:1 und in der Nachspielzeit das 2:1 durch Daniel Wurnig!“

