Ebbs gegen Wörgl torlos – Luckypunch von St. Johann gegen den IAC

Zwei Runden sind im Grunddurchgang der Regionalliga Tirol noch zu spielen und die aktuellen Top-4 Volders, SK St. Johann, Kitzbühel und die WSG Tirol Juniors haben das Ticket für das obere Play-off fix in der Tasche. Der SK Freisinger Ebbs kommt gegen den SV Wörgl über ein 0:0 nicht hinaus und muss weiter zittern. Ebbs hat einen Punkt Vorsprung auf Fügen und drei auf Völs, trifft in der kommenden Runde auswärts auf Volders. Schnittpartie zwischen Fügen und Telfs, Telfs kann nur mehr ein Dreier im Rennen halten. Auch Völs hilft nur ein voller Erfolg gegen St. Johann weiter, zwei Punkte fehlen aktuell auf die Top-6.

Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber keine Tore zwischen Ebbs und Wörgl

Dino Bevab, Trainer SV Wörgl: „In der ersten Halbzeit Ebbs mehr in Ballbesitz, aber nicht richtig gefährlich. Zwei bis drei gute Situationen aus Standardsituationen. Meine Mannschaft defensiv sehr stabil, ein bis zwei gute Möglichkeiten nach Umschaltspiel, aber es bleibt zur Pause torlos. Zweite Halbzeit wir ein bisschen mehr nach vorne versucht. Ebbs wieder mit Ballbesitz, aber nicht richtig gefährlich. In der 60. Minute ein guter Schuss von Tobias Schneeberger, aber der Goalie mit einer tollen Parade. In Nachspielzeit zwei sehr gute Möglichkeiten für meine Mannschaft nach sehr gutem Umschaltspiel, leider haben wir nicht getroffen. Der letzte Angriff brachte eine sehr gefährliche Situation in unserem 16er, aber Ebbs trifft nur die Latte!“

Luckypunch von St. Johann gegen Innsbrucker AC

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „Ein extrem ausgeglichenes Spiel. Ähnlich wie in der letzten Woche in Wattens, aber heute haben wir in der 93. Minute zum 1:0 durch Milos Peric getroffen. Der IAC ist sehr gut aufgetreten, hatte die beste Möglichkeit in der zweiten Hälfte, im direkten Anschluss daran hatten wir zwei tolle Möglichkeiten. Sehr wichtiger 1:0 Erfolg für meine Mannschaft!“

