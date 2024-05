Herbert Ramsbacher und Paul Schneeberger analysieren das Derby zwischen St. Johann und Kitzbühel – Volders mit überragender Vorstellung in Wattens

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:51

In der 6. Runde des oberen Play-off der Regionalliga Tirol hat der FC Raika Volders bei den WSG Tirol Juniors gewaltig aufgezeigt und mit 5:1 gewonnen. Über 1100 Zuschauer und Fans sahen im Derby zwischen dem SK St. Johann und dem FC Eurotours Kitzbühel ein 1:1. Damit konnte Leader Kitzbühel den Vorsprung auf die WSG Tirol Juniors auf zwei Punkte ausbauen. Am Sonntag, dem 26.5.24, folgt um 17 Uhr noch das dritte Spiel zwischen Ebbs und Fügen. Es folgt die englische Woche mit dem Schlager am 30.5.24 um 11 Uhr zwischen Volders und Kitzbühel. Die WSG Tirol Juniors spielen bereits am 29.5. um 18:30 Uhr in Fügen und St. Johann empfängt am 30.5. um 15 Uhr den SK Freisinger Ebbs.

Über 1100 Zuschauer und Fans sehen das Derby zwischen St. Johann und Kitzbühel!

Herbert Ramsbacher, Trainer SK St. Johann: „In der Anfangsphase der Partie war Kitzbühel sicher die bessere Elf. Wir sind dann aber in der 20. Minute nach einem Standard per Kopf durch Leon Lacic-Klaric mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte war unsere Elf um eine Spur besser. Unstimmigkeiten in der 59. Minute haben aber dann zum Ausgleich durch Andreas Wörndl geführt. In Folge haben wir dann noch den Matchball vergeben. Kitzbühel kann mit dem Remis sicherlich glücklicher sein als wir. Der Sieger dieser tollen Partie vor über 1100 Zuschauern und Fans war aber sicher der Fußball!“

Paul Schneeberger, Trainer FC Eurotours Kitzbühel: „Tolle Zuschauerkulisse, perfektes Wetter und eine starke Vorstellung beider Mannschaften. In den ersten fünfzehn Minuten waren wir besser, hatten zwei dicke Möglichkeiten und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Mit dem ersten Angriff gelingt aber St. Johann die Führung. In Folge St. Johann mit Vorteilen, ohne aber wirklich konkret gefährlich zu werden. Zur Pause haben wir umgestellt und waren wieder besser unterwegs. Zwei gute Möglichkeiten und das 1:1 in der 59. Minute durch Andreas Wörndl, aufgelegt vom zur Pause eingewechselten Kevin D'Almeida Kouevi. Dann gab es noch zwei tolle Möglichkeiten für uns in einem tollen Derby und auch eine strittige Szene in unserem Strafraum. ich habe es aber nicht genau gesehen, ob es elferwürdig für die Heimelf war. Ich denke in Summe ein gerechtes Remis vor toller Kulisse, wir nehmen den Punkt gerne mit!“

Überragender Auftritt von Volders bei den WSG Tirol Juniors

Michael Streiter, Trainer FC Raika Volders: „Ein überragender Auftritt meiner Mannschaft! Absolut verdienter Dreier von der ersten bis zur letzten Minute. In Minute dreizehn sind wir durch Dominic Hochmuth in Führung gegangen. 2:0 durch Andrei Stupac in der 26. Minute und das 3:0 durch Gorgy Ayckbourne in der 28. Minute. Vor der Pause kann die Heimelf noch durch Justin Forst auf 1:3 verkürzen. Super Angriff in der 51. Minute abgeschlossen von Andrei Stupac zum 4:1 und Jakob Triendl setzt in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 5:1. Er übernimmt einen Querpass volley.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.