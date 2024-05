"Lucky Punch": SV Telfs dreht das Spiel gegen SV Wörgl

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:03

Ein packendes Sonntagsspiel der Regionalliga Tirol - UPO gewann der SV Telfs im Zuge der 28. Runde in einer dramatischen Partie gegen den SV Wörgl mit 2:1. Die Heimmannschaft drehte dabei einen Rückstand in den letzten Minuten, und sicherte sich als Leader wichtige Punkte. Die Gäste mussten in den letzten Augenblicken zudem in Unterzahl agieren.

Ein rasantes Spiel nimmt seinen Lauf

Die Begegnung begann dynamisch, und bereits in der 5. Minute brachte Aleksandar Skrbo die Gäste aus Wörgl in Führung. Die Telfser reagierten prompt und suchten nach Chancen zum Ausgleich. Trotz zahlreicher Angriffe, darunter ein gefährlicher Schuss von Amel Kovacevic in der 29. Minute, der vom Wörgler Torhüter Esmin Hausic pariert wurde, gelang es den Gastgebern nicht, den Ausgleich zu erzielen. Die Wörgler verteidigten geschickt und hielten den knappen Vorsprung bis zur Halbzeit.

Die zweite Halbzeit begann unverändert, und die Telfser drängten weiter auf den Ausgleich. In der 64. Minute leitete Tobias Pichler eine brillante Aktion ein, die schließlich von Fabian Schreter mit einem präzisen Schuss zum 1:1 vollendet wurde. Dieser Treffer half dem Spiel der Telfser, die nun mit noch größerem Druck nach dem Führungstreffer suchten.

Spannung bis zum Schluss - "Lucky Punch" bringt Heimsieg

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit. In der 90. Minute sah Esmin Hausic von den Wörglern die Rote Karte, was die Gäste für den Abspann schwächte. Nur wenige Augenblicke zuvor nutzte Lukas Rohracher die Gelegenheit und erzielte das erlösende 2:1 für Telfs. Die Telfser drehten somit das Spiel komplett und sorgten für ekstatische Jubelszenen unter den heimischen Fans.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen Sieg für die Heimmannschaft, die damit wichtige Punkte im Kampf um den "Platz an der Sonne" sicherte.

Regionalliga Tirol - UPO: SV Telfs : Wörgl - 2:1 (0:1)

90 Lukas Rohracher 2:1

65 Fabian Schreter 1:1

5 Aleksandar Skrbo 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Luggi K. erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.