Regionalliga Tirol - Herbst: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Details Donnerstag, 15. Dezember 2022 23:49

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 2,5 (!) Millionen Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Daniel Wurnig (FC Kufstein)

Endergebnis:



1. Daniel Wurnig (FC Kufstein / 3327 Stimmen)

2. Bernhard Mittermair (SC Imst / 1980 Stimmen)

3. Sandro Gavric (FC Kufstein / 1843 Stimmen)

4. Kurt Herndler (SC Kundl / 1675 Stimmen)

5. Matthias Hintner (SC Kundl / 1080 Stimmen)

6. Marco Juffinger (FC Kufstein / 1034 Stimmen)

7. Stefan Rangger (SC Kundl / 890 Stimmen)

8. Mario Schell (WSG Tirol A. / 742 Stimmen)

9. Simon Plattner (SPG Silz/Mötz / 685 Stimmen)

10. Manuel Kovatsch (SVG Reichenau / 452 Stimmen)