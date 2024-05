Regionalliga Tirol - OPO 2023/2024: Die 16 besten "hausbauführer.at" Spieler der Runde 25

Details Dienstag, 07. Mai 2024 09:27

"hausbauführer.at" präsentiert: Die Fans kamen in der vergangenen 25. Runde der Regionalliga Tirol - OPO voll auf ihre Kosten: Tore, Karten, rassige Szenen. "hausbauführer.at" präsentiert in jeder Klasse die TOP 16 Spieler der Runde und gibt somit jenen Akteuren eine Bühne, die am vergangenen Wochenende mit guten Leistungen überzeugt haben. Die Wahl fiel wie immer schwer, doch sehen Sie selbst. Nachtragsspiele können aus organisatorischen Gründen leider nicht berücksichtigt werden.

Die Top 16 Spieler des Spieltages Die Top 16 Spieler des Spieltages 1 Yannick Vötter WSG Tirol Juniors 2 Moritz Hupfauf WSG Tirol Juniors 3 Benjamin Siess WSG Tirol Juniors 4 Jakob Triendl FC Volders 5 Florian Renner FC Volders 6 Mathias Greil FC Volders 7 Andreas Wörndl FC Kitzbühel 8 David Foidl FC Kitzbühel 9 Tim Feichtner FC Kitzbühel 10 Benjamin Steiner SK Ebbs 11 Elias Egger SK Ebbs 12 Alexander Gründler SV Fügen 13 Matteo Steiner SV Fügen 14 Tobias Freisinger SK Ebbs 15 Florian Bischofer SV Fügen 16 Benedikt Seeber SK St. Johann

