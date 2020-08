Regionalliga Tirol - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 3

Details Montag, 10. August 2020 15:00

In wenigen Tagen steht die 3. Meisterschaftsrunde in der Regionalliga Tirol - Herbst auf dem Programm. Die WSG Tirol Amateure sind noch immer auf der Jagd nach dem ersten Punkt – in Reichenau wird es nicht einfach werden diesen zu holen. Reichenau präsentiert sich bislang sehr kompakt. Auch der SV Hall steht noch ohne Punkte da. Wörgl hat zuletzt deutlich gegen Wacker II verloren – steht also schon etwas unter Druck. Denn Imst könnte weiter davon ziehen – in Kufstein ist man aber sicher vorgewarnt – man wird alles versuchen sich nicht von der Offensivmaschine der Gäste überfahren zu lassen. Auch Schwaz hat einen Rückschlag erlitten – die Niederlage in Kitzbühel war sicherlich überraschend. Am Dienstag ist die Überraschungself der zweiten Runde zu Gast – Wacker Innsbruck II. Telfs und Kitzbühel ist das Duell zweier Sieger aus Runde zwei – wird wohl ein Duell auf Augenhöhe.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten