Manuel Dablander, SPG Silz/Mötz: „Im Meisterschaftsrennen bis zum Schluss vorne dabei sein!“

Details Sonntag, 16. Februar 2020 19:00

Der Februar 2020 gehört auf Ligaportal.at den Akteuren des Fußballs – wir stellen Spieler aller Ligen im Interview vor. Die SPG Silz/Mötz trennen nach der Hinrunde der HYPO Tirol Liga nur vier Punkte vom Aufstiegsplatz – und eine derartige Vorstellung haben dem Team nicht viele zugetraut. Im Verlauf der Hinrunde lief es immer besser und in etwas mehr als einem Monat startet für die SPG die Rückrunde mit dem Kracher beim Leader SVI. Heute setzen wir unsere Spielerportraits mit einer weiteren Stütze der Mannschaft fort – Manuel Dablander.

Im Meisterschaftsrennen dabei sein!

Manuel Dablander: „Ich bin 24 Jahre alt und spiele seit meiner Kindheit für die SPG Silz/Mötz. Unser Ziel mit der der Mannschaft für das Frühjahr 2020 ist ganz klar - im Meisterschaftsrennen bis zum Schluss vorne dabei sein. Im Cup ist sowieso alles möglich. Und wir wollen natürlich auch weitere junge Eigenbauspieler in die Mannschaft einzubinden!“

Favoriten

Manuel Dablander: „In der eigenen Liga sind der SVI und die WSG die Favoriten. In der tpico Bundesliga wird es einen Zweikampf bis zum Schluss zwischen LASK und Salzburg geben, aber schlussendlich wird sich Salzburg durchsetzen. Für RB Salzburg ist in der Europa-League alles möglich. Sie haben schon oft bewiesen, dass sie gegen Topteams bestehen können. Mit Kampf, Leidenschaft und offensiven Fußball ist auch für den LASK etwas möglich. Es müssen aber zwei Klassespiele gelingen, damit sie weiter kommen. Das Nationalteam wird die Gruppenphase bei der EM Endrunde überstehen, in den K.o. Spielen kann alles passieren!“

Foto: SPG Silz/Mötz

Persönliche Ziele für das Frühjahr 2020: verletzungsfrei bleiben, mit Spaß weiter Fußball spielen.

Vorbild als Fußballer: Carles Puyol

Vorbild im Leben: Meine Eltern

Sonstige Hobbies außer Fußball: Tennis, Ski fahren, Eislaufen

Lieblingsmusik: Alles was in den Charts zu hören ist.

