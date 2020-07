Kaderänderungen in Zams und Testspielprogramm der Tirol Liga 9. bis 11. Juli 2020

Details Montag, 06. Juli 2020 15:36

Der SV Zams startet mit einer Heimpartie in die neue Saison der Tirol Liga. Am zweiten Augustwochenende ist das Team des FC Volders zu Gast. Mittlerweile zeichnet sich bei Zams auch ab, wer die Mannschaft verlassen wird, es sind vor Spieler die nach Leihende wieder an den leihenden Verein zurückkehren. Das Testspielprogramm musste ja auf Grund der doch sehr erfreulichen und schnellen Lockerungen puncto Corona Pandemie aus dem Boden gestampft werden – Zams hat schon einige Spiele fixiert. Viele weitere Testspiele stehen vom 9. bis 11. Juli in der Tirol Liga am Programm – ein Überblick.

Abgänge in Zams

Ali Yaliniz kehrt nach Leihende wieder zu Ried zurück. Fabian Birschner wechselt nach Umhausen. Lucas Carrer hat ebenfalls Zams verlassen, wo er genau spielen wird, ist noch nicht bekannt. Ebenso verhält es sich mit Dominik Haid. Tobias Fleischmann kehrt nach dem Leihende wieder nach Imst zurück. Mahmut Bozkurt wird wieder für Prutz/Serfaus kicken und Paulo Rossetti für Paznaun. Wohin Yusuf Faki wechseln wird, ist noch nicht bekannt.

Zams hat fünf Testspiele fixiert

Am 10. Juli um 20 Uhr geht es los – Zams trifft zuhause auf das Team von Pitztal. Weiter geht es am 14. Juli um 20 Uhr in Mils-Au gegen das Team von Schönwies. Am Samstag, dem 18. Juli 2020 um 20 Uhr ist Zams zu Gast beim Regionalligisten SV Telfs. Nächste Partie am 22. Juli um 20 Uhr zuhause gegen Landeck und das letzte offizielle Trainingsspiel steigt am 28. Juli um 20 Uhr zuhause gegen die SPG Prutz/Serfaus.

Testspielprogramm der Tirol Liga am zweiten Juliwochenende

Am Wochenende vom 10. bis 12. Juli 2020 erfolgt der große Startschuss zur intensiven Testspielvorbereitung im Tiroler Unterhaus. In der Tirol Liga geht es am 10. Juli los. Um 18:30 Uhr empfängt Kematen das Team von Natters, bereits am 9.7. ist Kundl um 19 Uhr in Brixen zu Gast. Ebenso am 9.7. spielt Ebbs um 19:30 Uhr in Buch. Am 10.7. um 19 Uhr tritt Schwoich in St. Johann an und Pitztal spielt um 20 Uhr in Zams. Bereits am 9.7. ist die Union Innsbruck in Imst zu Gast. Am Samstag, dem 11.7. geht es dann weiter. Der SC Mils spielt um 18 Uhr in Thaur, der SV Reutte um 17 Uhr in Mötz, Wacker Innsbruck II um 16:30 Uhr in Fügen, der SV Innsbruck um 19 Uhr in Schwaz. Die Union Innsbruck kickt bereits um 10:30 Uhr in Reichenau und der Völser SV in Serfaus,

