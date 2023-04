Neuer Trainer ab sofort bei Wacker Innsbruck und in Natters ab Sommer 2023!

Details Montag, 10. April 2023 17:57

Platz neun für den FC Wacker Innsbruck in der Tirol Liga – sechs Punkte hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz. Die Vereinsführung reagiert, wie wohl 99% aller Vereinsführungen reagieren würden, wenn das erklärte Ziel droht aus dem Blickfeld zu verschwinden. Wacker Innsbruck bedankt sich bei Akif Güclü und Co Mario Geir und setzt Fabian Lantscher interimistisch als neuen Cheftrainer ein. Auch aus Natters kommen Meldungen puncto Trainerbank – in Natters wird ab Sommer eine echte Trainerlegende auf der Trainerbank Platz nehmen. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich bei Akif Güclü und Mario Geir für die tolle Zusammenarbeit und wünscht viel Erfolg für die Zukunft. Und natürlich auch dem neuen Trainer von Natters alles Gute für die neue Aufgabe!

So verabschiedet sich Wacker Innsbruck von Akif Güclü

Danke Akif! Der FC Wacker Innsbruck trennt sich von Cheftrainer Akif Güclü. Er (und sein Co-Trainer Mario Geir) wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. Fabian Lantschner (Trainer FCW II) wird interimistisch bis auf Weiteres die Mannschaft betreuen - ein neuer Cheftrainer wird zeitnah bekannt gegeben! Wir bedanken uns bei Akif und Mario für ihren Einsatz und wünschen ihnen alles Gute für ihre Zukunft! (Quelle: Wacker Innsbruck facebook)

Persönlicher Kommentar von Akif Güclü zu ligaportal.at: „Ich habe die Mannschaft im Sommer 2022 in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Im Herbst ist es dann gut gelaufen, aber jetzt im Frühjahr haben sich derart viele und wichtige Spieler verletzt, dass das nicht mehr zu kompensieren war. Auch die Spielverläufe waren komplett gegen uns. Ich möchte mich bei allen Fans von Wacker ganz herzlich bedanken, hätte gerne weiter geholfen, aber ich verstehe auf der anderen Seite auch die Entscheidung der Vereinsführung!“

So begrüßt der FC Natters den neuen Trainer ab Sommer 2023 Aleks Matic

Wir begrüßen ab Sommer 2023 Aleksandar Matic! Nach erfolgten Gesprächen konnte sich der FC Koch Türen Natters mit Aleks Matic für die kommende Saison einigen. „Mir gefällt es, zu einem Club wechseln zu können, wo mit viel Herzblut und für das Dorf gespielt wird!“, so Aleks in einer ersten Stellungnahme. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit. (Quelle; FC Natters facebook)

20 Jahre ist Aleks nun in Tirol und man kann sagen er ist auch zu einer echten Trainerlegende – im besten Sinn des Wortes – geworden. Aleks hat sein Engagement in Natters gegenüber der ligaportal.at Tirol Redaktion folgendermaßen kommentiert: „Ich freue mich darauf, in einem Verein zu arbeiten, in dem Spieler mit ihrem Herzen für ihren Verein spielen. Ich werde mein Bestes geben, wie ich es bisher immer getan habe!“

