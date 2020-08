Kundl nach Sieg gegen Kematen wieder mit Tuchfühlung auf Tabellenspitze

Details Samstag, 22. August 2020 23:53

Führungswechsel nach der dritten Runde der Tirol Liga – das steht schon fest. Natters ist dem SVI 2:3 unterlegen, Ebbs hat sich vorerst mit einem 5:0 gegen Söll die Tabellenführung geschnappt. Damit ergibt sich am Sonntag ab 17 Uhr ein echter Schlager. Silz/Mötz, für viele der Titelfavorit, empfängt den SK St. Johann, der mit einem Dreier die Tabellenführung an sich reißen könnte. Ebenso könnte es Völs mit einem Dreier gegen Volders schaffen – Ankick eine halbe Stunde später um 17:30 Uhr. Ansonsten alles extrem eng beisammen – der SC Holz Pfeifer Kundl hat mit einem 3:0 gegen den SV Bäcker Ruetz Kematen die Tuchfühlung auf die Tabellenspitze bereits am Freitag gewahrt.

Torlose erste Hälfte zwischen Kundl und Kematen

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem sehr guten Tiroler Liga Spiel besiegte der SC Pfeifer Holz Kundl den SV Kematen klar mit 3:0. Das Ergebnis ist deutlicher als es der Spielverlauf war, denn vor allem in der Anfangsphase waren die Gäste das gefährlichere Team, ließen allerdings zwei gute Einschussmöglichkeiten aus. Kundl war überlegen und hatte mehr Ballbesitz, aber erst gegen Ende der ersten Halbzeit hatten die Heimischen ihre ersten Tormöglichkeiten, welche allerdings ungenützt blieben.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. Der sehr gute Yusuf Özüyer bediente Stefan Rangger ideal, und dieser erzielte die Kundler Führung. Jetzt war richtig Pfeffer im Spiel. Kundl drückte immer mehr, Kematen hielt mit viel Kampf dagegen. Es entwickelte sich eine rassige Partie mit vielen Zweikämpfen, tollen Spielzügen und hohem Unterhaltungswert. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute als Yusuf Özüyer mit einem wuchtigen Schuss aus rund siebzehn Metern das 2:0 erzielte. Beinahe wäre das Spiel noch einmal gekippt, aber das Aluminium rettete den Vorsprung für Kundl in Minute 86. In der Nachspielzeit erzielte Marcel Klingler nach Vorarbeit des überragenden Sandro Gschwentner per Kopf das 3:0. Fazit. Der Kundler Sieg war verdient, auch wenn er zu hoch ausfiel. Die Gäste trugen mit ihrer beherzten Spielweise viel zu einem tollen Fußballspiel bei.“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Sandro Gschwentner, Yusuf Özüyer

