SV Innsbruck zeigt beim Leader Natters auf!

Überraschung in der dritten Runde der Tirol Liga in Natters. Der FC Koch Türen Natters musste sich in einer sehr starken Ligapartie dem SV Innsbruck mit 2:3 geschlagen geben. Der Dreier des SVI etwas glücklich, für den Trainer des SVI, Martin Hofbauer, hätten sich beide Teams drei Punkte verdient. Eine weitere Überraschung am Sonntag – der SV Kirchbichl unterliegt bei der Union 2:3 und kommt einfach nicht in die Gänge.

Lucky Punch des SVI entscheidet mitreißende Partie

Abermals eine sehr starke Tirol Liga Partie – das merkt man schon in den ersten Minuten. Der Tabellenführer Natters und der SV Innsbruck gehen sehr engagiert in die Partie, zunächst ganz klare Vorteile für Natters. Alexander Plattner gelingt nach vier Minuten die verdiente Führung, aber die Gäste haben heute auch einen sehr guten Tag erwischt. Perfekt eingestellt auf das Auswärtsspiel beim Tabellenführer kann Lucas Peintner in der zehnten Minute ausgleichen. Es bleibt eine rassige Partie in der Natters aber zunächst dominant bleibt. So ist auch die 2:1 Führung in Minute achtzehn – abermals Alexander Plattner – die logische Folge. Natters führt zur Pause nach einer sehr starken Anfangsphase mit 2:1.

Auch in Hälfte zwei kann ein sehr attraktives Spiel miterleben, die Partie nun ziemlich ausgeglichen. Der SVI startet perfekt – das 2:2 nach nur drei Minuten durch Julius Leonhard Heimpel. Die Partie auf des Messers Schneide, rasch wechselnde Szenen, Chancen auf beiden Seiten. Entschieden wird die Partie durch einen Lucky Punch der Gäste. Nach einem Freistoß an der Mittellinie in der 88. Minute spritzt Matthias Bär in den Ball und fixiert den 3:2 Erfolg des SV Innsbruck in Natters.

Bester Spieler FC Koch Türen Natters: Andreas Bacher (def. MF)

Beste Spieler SV Innsbruck: Julius Leonhard Heimpel (MF) und Matthias Bär (IV)

Martin Hofbauer, Trainer SV Innsbruck: „Eine extrem intensive Partie von beiden Mannschaften, eigentlich hätten beide Teams einen Dreier verdient. Zunächst war Natters klar besser, die Führung nicht unverdient. In der zweiten Hälfte konnte meine Elf mehr Druck entwickeln, ein rassiges Spiel mit schnell wechselnden Szenen. Der Treffer zum Dreier für uns ein Lucky Punch, der Dreier natürlich etwas glücklich. Aber natürlich eine sehr starke Leistung meiner Elf beim Tabellenführer drei Punkte zu holen!“

