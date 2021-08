Bittere Schlappe für Zirl in Kundl

Details Montag, 16. August 2021 15:09

Diese neunzig Minuten müssen die Kicker des FC Zirl möglichst schnell vergessen – absolut chancenlos beim 0:7 beim SC Holz Pfeifer Kundl. Noch ohne Punkte Zams und Zirl – da könnte, langsam aber sicher, der Kontakt zum restlichen Feld zum Problem werden. Nach Verlustpunkten führt Silz/Mötz die Tabelle an, real sind es Kematen und Kirchbichl. So geht es in Runde fünf, die am 20.8.21 um 19:30 Uhr mit dem Duell Zirl gegen Völs startet.

Zirl war in Kundl chancenlos

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Dem SC Pfeifer Holz Kundl gelang ein 7:0 Kantersieg gegen Zirl. Der Sieg hätte durchaus noch höher ausfallen können, denn Kundl ließ einige Möglichkeiten aus. Wir haben bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0 geführt – Tore von Stefan Rangger (2) und Pascal Wegscheider. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff das 4:0 furch Sebastian Siller-Gager, weitere drei Tore im Finish. Andreas Neurauter zum 5:0 in Minute 76, 6:0 durch den zweiten Treffer von Pascal Wegscheider und Marcel Klingler trifft zum 7:0 in Minute 85. Zirl war an diesem Tag hoffnungslos überfordert und - ehrlich gesagt - nicht ligatauglich. Pausschallob an das Kundler Team!“

Beste Spieler SC Holz Pfeifer Kundl: Sandro Essl (V), Pascal Wegscheider (M), Stefan Rangger (S)

Kematen und Kirchbichl führen die Tabelle an!

Wenn man den Tabellenfüher nach Verlustpunkten ermitteln will, muss man sehr tief in der Tabelle runter gehen. Die SPG Silz/Mötz liegt mit sechs Punkten an achter Stelle, ist aber noch mit weißer Weste unterwegs, da die SPG erst zwei Partien austragen konnte. Auch das Duell gegen die Union Innsbruck in Runde vier musste coronabedingt verschoben werden. Auch noch ungeschlagen sind Kematen, Kirchbichl und Mils. Mils konnte sich im letzten Spiel der Runde am Sonntag gegen Aufsteiger Prutz/Serfaus mit 4:2 durchsetzen. Punktelos nach wie vor Zams und Zirl. Zams verliert zu Hause gegen St. Johann 1:2, Zirl mit der 0:7 Schlappe in Kundl. Zams und Zirl gefordert – der Anschluss an das Feld könnte langsam aber sicher zum Thema werden, falls man nicht schnell punktet. Zirl empfängt am kommenden Freitag, dem 20.8.21, das Teams von Völs, Zams spielt am Sonntag in Ebbs. Und da werden Punkte für die beiden Tabellenschlusslichter hoch hängen.

