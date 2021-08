IAC feiert gegen Volders klaren, Ebbs in Völs knappen Sieg!

Details Samstag, 14. August 2021 23:05

Aufsteiger Innsbrucker AC kann in der vierten Runde der Tirol Liga abermals überraschen. Ein sehr deutlicher 4:0 Erfolg gegen den FC Volders bringt Tabellenplatz drei ein. Mit dem SK Blitzschutz Pfister Ebbs hat man ganz oben gerechnet. Beim Völser SV fährt der SK mit einem 1:0 Erfolg drei Punkte ein und hat drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Kematen. Kirchbichl schließt punktemäßig zu Leader Kematen auf – Torfeuerwerk beim 7:3 gegen Natters.

Doppelpack von Christoph Eller auf Seiten des Innsbrucker AC gegen Volders

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Ich habe ja meine Mannschaft nach dem Spiel gegen die Union kritisiert, heute hat sie es wesentlich besser gemacht. Wir haben das Spiel extrem kontrolliert und eine wirklich reife Leistung abgeliefert. Hinten sind wir extrem kompakt gestanden, sodass Volders mit ihrem Spiel nie aufgekommen ist. Der erste Treffer von meiner Elf bereits in Minute neun – nach einem Einwurf von Volders kommt der Ball zu unserem Goalie, der bis zur Mittellinie auf Christoph Eller auswirft und Eller läuft alleine auf den Kasten der Gäste zu – 1:0. Der zweite Treffer von Boris Mitrovic in der 60. Minute war ein Abstauber. Tor Nummer drei, fünf Minuten später, nach einem schönen Stangelpass, verwertet von Florian Jünemann. Christoph Eller nimmt sich in der 84. Minute ideal den Ball mit und überhebt den Goalie der Gäste – das 4:0. Ein absolut verdienter Dreier meiner Elf mit einer sehr starken Leistung!“

Beste Spieler Innsbrucker AC: Sven Masunic (z. MF), Christoph Eller (ST)

Knapper Erfolg für Ebbs in Völs

Markus Holzer, Trainer SK Blitzschutz Pfister Ebbs: „Meine Mannschaft ist in Völs gut gestartet und wir sind schon nach elf Minuten durch Mario Geiersberger mit 1:0 in Führung gegangen. Über eine strikt umgesetzte Taktik und viel Kampfkraft haben wir dann denn Dreier über die Runden gebracht. War schwierig – speziell offensiv. Denn nach 28 Minuten haben wir nach einem harten Einsteigen unseren wichtigen Offensivmann Marcel Schmid austauschen müssen. Völs ein starker Gegner, aber die Umstände waren heute schwierig für uns. Deswegen sind wir sehr glücklich den Dreier über die Zeit gebracht zu haben.“

Beste Spieler SK Blitzschutz Pfister Ebbs: Thomas Anker (MF) und Marvin van Boekel

