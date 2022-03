Prutz/Serfaus gewinnt Mittelfeldduell gegen Aufsteiger Münster

Details Dienstag, 22. März 2022 00:58

Die letzte Partie der 16. Runde der Tirol Liga fand am Sonntag, dem 19. März 2022 statt. SPG Prutz/Serfaus empfing das Team des SC Münster und startete mit einer sehr starken Vorstellung in die Rückrunde. Der 2:0 Erfolg ließ Prutz/Serfaus bis auf einen Punkt an Münster heranrücken, auf Platz fünf fehlen nur mehr fünf Punkte.

Spielanalyse von Christoph Strigl aus der Sicht von Prutz/Serfaus

Die ersten Minuten waren, wie zum Rückrundenstart erwartet, recht zurückhaltend. Beide Teams tasteten sich heran, hatten teils schöne Kombinationen zu bieten, aber auch einige technische Fehler schlichen sich ein. Da und dort war sicher auch der Untergrund schuld, welcher - der Jahreszeit geschuldet - doch etwas holprig war. Die SPG übernahm dann von Minute zu Minute mehr das Kommando und kam zu Chancen. Die Gäste standen recht tief und versuchten ihr Glück mit langen Bälle auf Peter Kostenzer, den Turm im Sturm, aber über die gesamten neunzig Minuten kam Münster zu keinem einzigen gefährlichen Torabschluss. Die Kregar-Jungs hatten vor der Pause drei gute Gelegenheiten. Zweimal scheiterte Peter Westreicher - der erste Versuch ging knapp übers Kreuzeck und der zweite ans Außennetz - und einmal verzog Benjamin Schranz knapp. So ging es torlos in die Pause.

Auch nach Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Spiel. Die SPG mit viel Ballbesitz und totaler Spielkontrolle. Die Kugel zirkulierte teilweise sehr ansehnlich in den eigenen Reihen, Münster lief meist hinterher. Nach einer knappen Stunde setzte Oran Yilmaz einen Kopfball knapp über den Kasten. In Minute 67 dann ein SPG-Angriff zum mit der Zunge schnalzen: One-Touch-Football - initiiert von Fabian Krismer über Mathias Mimm, dieser weiter zu Peter Westreicher und der legte per Hacke auf Neuzugang Joshua "Josh" Harold ab, welcher den Abschluss dann aber zu zentral setzte und so dem Münsterer Schlussmann keine Probleme bereiten konnte.

Nach 71 Minuten gelang Mathias Mimm dann der Führungstreffer. Münster mit einem schlecht gespielten Abstoß. Der Prutz Angreifer konnte die Kugel abfangen und setzte dann zu einem Tänzchen im Strafraum der Gäste an. Seine "Tanzpartner" liefen reihenweise ins Leere und dann zappelte die Kugel im Netz - 1:0 für die SPG - absolut verdient zu diesem Zeitpunkt. Nun hieß es: Nicht nachlassen und konzentriert bleiben. Und das machte die SPG: Nach einem Foul an Fabian Krismer brachte Peter Westreicher den Freistoß in den Strafraum. Seine butterweiche Flanke landete am Kopf von Mathias Mimm und wieder zappelte das Netz. Der Kopfball flog genau in den Winkel - unhaltbar für den Keeper.

Damit war die Partie entschieden. Münster hatte nichts mehr entgegenzusetzen und die SPG ließ Ball und Gegner gekonnt laufen. In Minute 77 dann ein sehr emotionaler Wechsel: Florian Mark kehrte nach seinem Kreuzbandriss zurück auf den Platz und agierte in der letzten Viertelstunde als Schaltzentrale im Mittelfeld. Eine Chance gab es dann noch für die SPG, doch Peter Westreicher lupfte die Kugel knapp über den Kasten. Danach war Schluss. Schiri Serdar Celik pfiff ab und die SPG durfte rundum zufrieden sein. Hinten ließen die Jungs um Dominik Sandbichler, Florian Kneringer und Co nichts zu, im Mittelfeld zeigten unsere Jungs spielerisch auf und vorne war Mathi Mimm zweimal eiskalt.

Beste Spieler SPG Prutz/Serfaus: Mahmut Bozkurt (zentrales Mittelfeld), Mathias Mimm (Stürmer)