Unter Aleks Matic wird auch die Union Innsbruck zum Favoritenschreck – 2:2 gegen Silz/Mötz

Details Dienstag, 12. April 2022 02:02

Führungswechsel in der Tirol Liga – der SC Mils gewinnt das Spiel der 19. Runde auswärts gegen Prutz/Serfaus mit 2:1 und stößt die SPG Silz/Mötz von der Tabellenspitze. Die SPG holt bei der Generali Union Innsbruck nach einem 0:2 Rückstand doch noch ein 2:2, der Punkt reicht aber nicht um die Tabellenführung zu verteidigen.

2:0 Führung der Union nach einer Stunde Spielzeit!

Der Union Trainer Aleks Matic hat dieses Spiel zum Fußballfeiertag der Union ausgerufen, die beste Mannschaft der Liga ist zu Gast. Das Wetter aber nicht sonderlich fußballfreundlich, aber die Heimelf voll motiviert das nächste Ausrufezeichen in der laufenden Meisterschaft zu setzen. Reutte und die SPG Silz/Mötz hat ja das in der Vergangenheit mit Trainer Matic auch immer wieder bewiesen – Fußball mit Herz bringt Punkte! In dieser Partie ist Silz/Mötz aber natürlich der klare Favorit, die Union will unten Punkte sammeln und möglichst schnell den Klassenerhalt fixieren. Die Union beginnt stark – Führung in der 12. Minute nach einem Treffer von Marko Stokic per Kopf. Der perfekte Auftakt für die Heimelf und das motiviert natürlich zusätzlich. Mit der 1:0 Führung der Union geht es in die Pause.

Als dann die Union in der 60. Minute zum 2:0 nachlegt, liegt wieder einmal die große Sensation in der Luft. Die SPG ist ja eher verhalten in die Rückrunde gestartet, zeigt aber in dieser Situation tolle Moral. In der 72. Minute das 1:2 aus der Sicht der Gäste – Torschütze ist Paulo Rossetti. Und neun Minuten vor Schluss doch noch der Ausgleich zum 2:2 – ein Strafstoß, den Luka Dzidziguri eiskalt verwandelt.

Beste Spieler Generali Union Innsbruck: Marko Stokic (ST), Andrei Stupac (MF)

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Paolo Rossetti (Mittelstürmer), Luka Dzidziguri (li. Mittelfeld)

Aleksandar Matic, Trainer Generali Union Innsbruck: „Das Spiel war eine sehr gute Partie – die Gäste sind die beste Mannschaft der Liga. Unsere 2:0 Führung war aber absolut verdient. Das 1:2 der SPG war aber nicht regelkonform - meiner Meinung nach wäre hoher Fuß zu geben gewesen. Aber auch Schiedsrichter dürfen Fehler machen. Das 2:2 war ein klarer Elfer. Bin sehr zufrieden und stolz auf meine Mannschaft, wünsche der SPG Silz/Mötz den Aufstieg in die Regionalliga.“