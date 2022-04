Coach von Mils nach Niederlage gegen Silz/Mötz: „In so einem Spiel entscheiden Kleinigkeiten!“

Details Montag, 18. April 2022 21:45

Unglaubliche Spannung vor über 500 Zuschauern und Fans am Karsamstag in der Tirol Liga. Der Tabellenführer SC Mils empfing die Nummer zwei SPG Silz/Mötz und nach einem Duell auf des Messers Schneide haben die beiden wieder die Plätze getauscht. Silz/Mötz gewinnt 2:1 und geht wieder als Tabellenführer in die nächste Runde. Im Achtelfinale des Tirol Cup haben übrigens beide Teams den Aufstieg geschafft. Mils gewinnt gegen Prutz/Serfaus mit 5:1, die SPG Silz/Mötz schaltet den Regionalligisten Reichenau im Elferschießen mit 5:4 aus – nach neunzig Minuten stand das Duell 0:0.

Benjamin Kraft gelingt der entscheidende Treffer für Silz/Mötz

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet. Kamen dann auch über die gesamte erste Hälfte sehr gut nach vorne, waren recht klar die bessere Mannschaft. Unsere Führung in der 23. Minute durch Martin Angerer aus einem Strafstoß war absolut verdient. In Hälfte zwei wollten wir nachlegen, waren bis zur 78. Minute dem 2:0 auch näher als die Gäste. Der Strafstoß in der 78. Minute für die Gäste war aber absolut okay – der war zu geben gewesen. Ertugrul Yildirum traf zum 1:1. In den letzten Minuten ein Spiel auf des Messers Schneide – da entscheidet natürlich auch das Spielglück. In Summe haben wir alles gegeben und auch gezeigt, was in unserer Mannschaft steckt. Eine ganz tolle Ligapartie, bin extrem stolz auf meine Truppe, Solche Partien kann man aber auch verlieren - da entscheiden Kleinigkeiten. Und diese spielentscheidende Kleinigkeit passiert in der 87. Minute – das 2:1 für die Gäste durch Benjamin Kraft. Ein ganz dickes Pauschallob für meine ganze Mannschaft!“

Beste Spieler SPG Silz/Mötz: Daniel Hummer (Tormann), Harald Pichler (IV)

Silz/Mötz übernimmt wieder die Tabellenführung!

Der Motor Richtung Titel hat bei der SPG Silz/Mötz in den ersten Runden 2022 etwas gestottert. Mit dem Sieg beim Titelanwärter Mils ist man wieder in der Spur. Aber auch Kematen bleibt dran – nach einem 1:0 Erfolg gegen Prutz/Serfaus nun auch mit 43 Zählern am Konto wie Mils. Kundl fehlen fünf Punkte auf Mils und Kematen – allerdings mit einem Spiel weniger. Damit sind die Top-4 wohl genannt die sich Titel und Aufstieg bzw. Aufstiegsrelegation als Vizemeister ausmachen werden.