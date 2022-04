SK St. Johann überrascht beim Innsbrucker AC!

Details Montag, 18. April 2022 21:13

Mit einer überraschend klaren 0:3 Niederlage hat der Innsbrucker AC zuhause gegen den SK St. Johann endgültig den Anschluss an die Tabellenspitze der Tirol Liga verloren. Oben scheint sich ein Vierkampf um Titel und Aufstieg zu entwickeln. Silz/Mötz kann den Schalter umlegen und gewinnt das Schlagerspiel in Mils mit 2:1 – damit wieder an der Tabellenspitze. Kematen hat mit einem 1:0 gegen Prutz/Serfaus mit Mils punktemäßig gleich gezogen, Kundl hält mit einem 2:0 gegen Münster mit.

Spiel auf gutem Niveau zwischen dem Innsbrucker AC und dem SK St. Johann

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Meine Mannschaft ist wirklich super in die Partie gestartet. Wir hatten ein bis zwei sehr gute Möglichkeiten, in Folge aber dann ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Ein Spiel mit sehr gutem Niveau mit offenem Visier, sehr attraktiv für die Zuschauer, ziemlich nervenaufreibend für die Trainer. Trotz der vielen guten Möglichkeiten fällt aber in der ersten Hälfte kein Treffer.

In der 49. Minute dann die Führung für meine Mannschaft – Nicolas Hofer trifft zum 1:0. Die Heimelf antwortet mit einem Lattenpendler, das lag das 1:1 in der Luft. In der 64. und 69. Minute konnten wir aber dann das Spiel vorentscheiden. Treffer von Philipp Bader und Paul Weissensteiner brachten uns mit 3:0 in Front. Ein sehr wichtiger und - aufgrund der starken zweiten Halbzeit - auch ein verdienter Erfolg für mein Team!

Beste Spieler SK St. Johnan: Milos Peric und Georg Pendl (Tor)

Union Innsbruck gewinnt auch in Natters

Der Abstiegskampf in der Tirol Liga hat wohl bereits Mitte April zwei Mannschaften fest im Griff, die sich wohl kaum mehr retten werden können. Zams bleibt an letzter Stelle der Tabelle und kann auch mit einem 0:3 zuhause gegn Ebbs keinen Boden gut machen. Auch für Zirl ist das 0:2 in Völs ein weiterer Nackenschlag. Diese beiden Teams dürften den Anschluss an das Feld wohl kaum mehr schaffen. Hingegen strebt die Union Innsbruck weiter nach oben – ein 3:1 Erfolg in Natters und nur mehr vier Punkte fehlen auf einen einstelligen Tabellenplatz.