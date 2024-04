Erl knackt unbequeme Gäste aus Hippach – Schlitters bezwingt ersatzgeschwächt Schwaz II

Details Montag, 29. April 2024 15:47

Die Top-3 der Gebietsliga Ost haben in der 19. Runde nichts anbrennen lassen. Der SV Langkampfen siegt gegen Vomp mit 2:0. SVG Zimmerei Schwaighofer Erl ringt den SK Hippach mit 3:1 nieder, ebenso der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass Schwaz II auswärts. Damit führt weiterhin Erl die Tabelle zwei Punkte vor Langkampfen und vier Punkte vor Schlitters an.

Mario Träger analysiert Erl gegen Hippach aus der Sicht von Erl

Gegen die Gäste vom SK Hippach war es das erwartet schwere Match. Daher war es auch kein Wunder, dass die 250 Fans in der apato sport Arena über die gesamte Spielzeit viel Rasse, Klasse und einige wirklich gute Torraumszenen geboten bekamen. Die Fans vom Tabellenführer SVG Zimmerei Schwaighofer Erl mussten zudem bis zur 90. Minute um den knappen 2:1-Vorsprung bangen, ehe Hermann Achorner auf Vorlage von Christoph Waldner den Deckel auf diese Partie machte.Dabei begann die Partie optimal, denn schon in der 10. Minute traf Sebastian Maier nach überragendem Zuspiel von Hermann Achorner zur frühen Führung. Die Gäste kamen nur selten zum Zug, meist waren es Unachtsamkeiten in der Erler Defensive, die für Gefahr sorgten. Unmittelbar vor der Pause wackelte die Führung allerdings bedenklich, als ein Stürmer von Hippach plötzlich alleine vor Goalie Patrick Schaffer auftauchte, der glänzend reagierte und auch den Nachschuss parieren konnte. Pausenstand: 1:0 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl.

In Halbzeit zwei blieb es spannend und die Zweikämpfe waren nun teilweise knackig bis rustikal. Der Tabellenführer schien auch einen guten Plan zu haben, doch in der 54. Minute verlor man in der Vorwärtsbewegung den Ball. Michael Eberharter setzte sich entscheidend durch und schlug eiskalt zu, stellte auf 1:1. In der 60. Minute dezimierten sich die Gäste durch eine Unsportlichkeit und zogen sich zunächst tief in die eigene Hälfte zurück. Der Druck durch den Tabellenführer nahm indessen zu und in der 75. Minute gab es einen Freistoß für Erl. Kapitän Martin Schwaiger zirkelte den Ball auf den langen Pfosten, dort stand Christoph Waldner goldrichtig und jagte den Ball zum 2:1 in die Maschen. Die Gäste versuchten in der Schlussphase noch mal zum Ausgleich zu gelangen, doch Hermann Achorner erlöste die Fangemeinde aus Erl, wie oben erwähnt, auf Vorlage von Christoph Waldner. Patrick Schaffer bekam in der 94. Minute auch nochmal eine Gelegenheit, seine gute Leistung zu bestätigen und hielt einen Strafstoß in souveräner Manier. So blieb es beim verdienten 3:1 für die SVG Zimmerei Schwaighofer Erl.

Harter Fight für Schlitters in Schwaz

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Das war ein richtig spannendes Spiel in Schwaz. Unsere Mannschaft trat sehr ersatzgeschwächt an. Wir mussten die komplette Verteidigung ersetzen. In Spielhälfte zwei konnte man den Siegeswillen unserer Mannschaft in ihren Augen wiedererkennen!“

Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass musste zum schweren Auswärtsspiel gegen den SC EGLO Schwaz antreten. Nach der letzten Niederlage war Wiedergutmachung angesagt. Dies war leichter gesagt als getan, denn Trainer Matthias Egger musste die komplette Verteidigung umstellen.

Die Hausherrn gingen energisch und mit voll Elan in die Partie und suchten sofort den Weg zu unserem Tor. In Minute vier ein Eckball. Unsere Verteidigung musste sich erst orientieren, da stand es auch schon 1:0. Dummer konnte den Ball mit dem Kopf zur Führung im Tor unterbringen. Fast im Gegenzug hätten wir den Ausgleich erzielt. Leider ging der "Lupfer" von Josef Thumer an die Querlatte. Schwaz beherrschte das Spiel und sie waren im Mittelfeld sehr gut. In Minute 25 musste Coach Egger dann seinen letzten gelernten Verteidiger verletzungsbedingt vom Spielfeld nehmen, für Schöffauer kam dann Daniel Schwarzenauer ins Spiel. Schwaz drängte auf das zweite Tor, doch am 16er war Endstation. In Minute 39 war es dann auch für unsere Mannschaft so weit. Kapitän Christoph Kröll bekam im Strafraum den Ball und hämmerte diesen zum 1:1 Ausgleich ins gegnerische Tor. Mit dem 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte brachte der Trainer von Schwaz gleich fünf neue Kräfte. Unsere Mannschaft blieb unverändert. Die frischen Spieler der Hausherrn merkte man sofort. Sie versuchten gleich wieder Druck zu machen. Aber schon wie in Hälfte eins war am 16er Endstation. Nur selten kamen sie vor das Tor von Maximilian Hintner. In Minute 62 brachte Coach Egger Marko Azzolini für Simon Kreidl ins Spiel. Gleich mit seinem ersten Ballkontakt hätte Azzolini die Chance auf die Führung gehabt.

Dann kamen die wohl spielentscheidenden vier Minuten. Minute 72: Eine weite Flanke von der eigenen Hälfte in den Schwazer Strafraum, Manuel Ruech nahm gekonnt den Ball an und beförderte das Spielgerät zur 2:1 Führung in die Maschen. Minute 76: Nico Nissl schlenzte den Ball in den Strafraum und der "Italienische Hengst" Marco Azzolini war mit dem Kopf zur Stelle und der Ball zappelte zum 3:1 im Tor der Schwazer. Jetzt waren die mitgereisten Fans völlig aus dem Häuschen. Die restliche Spielzeit ließen unsere Jungs nichts mehr zu und konnten verdient die drei wichtigen Punkte mit nach Hause nehmen. Gratulation der gesamten Mannschaft und dem Trainerteam!“

