Drei Punkte für Zams in Thaur und Götzens in Landeck – Punkteteilung zwischen dem SVI und Haiming

Details Montag, 29. April 2024 13:26

In der 19. Runde der Landesliga West marschiert der FC Stubai weiter Richtung Titel. Ein 2:0 gegen die SPG Innsbruck West und zwölf Punkte Vorsprung auf Götzens, die das Spitzenspiel in Landeck 5:3 gewinnen. Der SV Luzian Bouvier Zams kehrt mit einem 3:0 beim SV Thaur wieder auf die Siegerstraße zurück. Der SV Haiming gibt eine 2:0-Führung beim SV Innsbruck noch aus der Hand – Endstand 2:2.

Fabian Thurner von Zams stand wegen geplanter Auswechslung in Thaur goldrichtig!

Martin Radda, Trainer SV Luzian Bouvier Zams: „Das Spiel war geprägt von einem sehr intensiven Föhnsturm. Die erste Halbzeit spielten wir mit dem Wind und erzielten das verdiente 1:0 durch Fabian Thurner. Eine etwas kuriose Szene, da er eigentlich schon ausgetauscht werden musste (Muskelverletzung) und eigentlich nur deswegen vorne stand, weil der Wechselspieler noch nicht bereit war. Danach hatten wir noch zweimal eine tausendprozentige Einschussmöglichkeit und verabsäumten es, den Sack frühzeitig zuzumachen.

Die zweite Hälfte begann mir einem Sturmlauf der Thaurer, die jetzt mit dem Wind mit langen Bällen versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Ein sehenswertes Tor von Mathias Lenz nahm den Thaurern den Wind aus den Segeln und so konnten wir mit dem 3:0 durch unseren Kapitän Fabian Burger einen verdienten Sieg einfahren. Nach zwei Niederlagen war das ein wichtiger Punktezuwachs vor den nächsten zwei Heimspielen.

Herauszuheben war die Tatsache, dass beide Mannschaften einige sehr junge Spieler zum Einsatz brachten und damit diesen auch die Möglichkeit gaben, sich für ihren Trainingsaufwand zu belohnen!“

SV Innsbruck holt nach 0:2 gegen Haiming doch noch einen Punkt!

Andreas Hell, SV Haiming: „Ein durchwachsenes Spiel von uns! In Halbzeit eins gutes Spiel unsererseits mit einer 2:0 Führung durch Treffer von Marcel Herz und Simon Ribis. In der zweiten Halbzeit bis zum Anschlusstreffer des SVI durch David Grosch in Minute siebzig keine einzige Möglichkeit für den Gegner. Ab diesem Zeitpunkt kamen wir nicht mehr richtig ins Spiel und es lief auch alles gegen uns und es wurde auf Abseits gegen uns erkannt, obwohl es keines war. Dem Ausgleich für den SVI ging aus meiner Sicht ein klares Abseits voraus – mindestens drei Meter! So gab es aus unserer Sicht ein unglückliches Remis durch den zweiten Treffer der Heimelf von Nfansu Kamateh.“

Acht Treffer zwischen Landeck und Götzens

Thomas Pichlmann, Trainer SV Götzens: „Kurz und knackig: In der der ersten Halbzeit haben es die Defensiven beider Mannschaften den Stürmern leicht gemacht. Drei Treffer für Landeck durch einen Doppelpack von Elias Köhle und Jakob Maneschg. Manuel Weichselbraun erzielt einen Doppelpack für Götzens, Oliver Prader gelingt das 3:3 in der 40. Minute. Jede Menge Geschenke dabei. Von den Chancen her waren wir in Hälfte zwei etwas besser und durch Treffer von Clemens Soraruf und Paul Angermann konnten wir am Ende noch 5:3 gewinnen. Von den Temperaturen her eine recht heiße Partie, ansonsten überschaubar.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.