1300 Zuschauer sehen am Tivoli den nächsten Dreier von Wacker Innsbruck - gegen Münster!

Details Samstag, 20. August 2022 00:28

Eine Zuschauerzahl, die am heutigen Freitag selbst in der 2. Bundesliga nur vom Spitzenspiel Vienna vs. Admira Wacker überboten wurde. Aber das ist man in der Tirol Liga schon gewohnt, wenn der FC Wacker Innsbruck kickt. 400 Fans vom SC Münster waren auch live dabei, Wacker Innsbruck fährt den zweiten Sieg ein und freut sich schon auf das Spitzenspiel am letzten Augustwochenende beim Innsbrucker AC – ein Derby der ganz besonderen Art. Gegen den SC Münster gewinnt Wacker mit 2:0 und liegt damit drei Punkte hinter dem Leader IAC. Der Völser SV kann mit einem Dreier im Heimspiel gegen Ebbs am 20.8.22 um 17:30 Uhr allerdings punktemäßig mit dem IAC gleich ziehen.

Coach von Wacker Innsbruck: „Erste Hälfte pfui – zweite hui!“

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Es war ein schweres Spiel für meine Mannschaft. In der ersten Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht. Der Gegner ist sehr tief gestanden und hat schon sehr defensiv agiert. In der zweiten Halbzeit sind wir aber dann besser ins Spiel gekommen. Man hat doch ein wenig gemerkt, dass wir auch konditionelle Vorteile gegenüber Münster hatten. In der 53. Minute Freistoß durch Kristjan Koni für meine Mannschaft und Alexander Schwab gelingt die Führung. In Folge hatten wir das Spiel doch recht klar unter Kontrolle. Ein Strafstoß, den Kristjan Koni in der 69. Minute verwandeln konnte, war dann die Vorentscheidung. Kurz zusammengefasst kann man sagen: erste Hälfte pfui – zweite Hälfte hui! Münster hatte eigentlich in diesem Spiel -aus meiner Sicht – keine konkreten Möglichkeiten auf einen Treffer. Ich bin zufrieden. Aber wir haben auch gesehen, dass es nicht einfach ist, in dieser Liga zu bestehen. In der kommenden Runde geht es im Spitzenspiel auswärts gegen den Innsbrucker AC – darauf freuen wir uns schon ganz besonders. Ankick ist am 28.8.22 um 11:30 Uhr!“

Der SC Münster hat auf facebook die Partie folgendermaßen kommentiert: „Dosenbier statt Champagner am Tivoli! Trotz 120 % Einsatz unseres Teams war es zuletzt - gegen technisch starke Wackerianer - zu wenig: 2:0 für Wacker Innsbruck - aber Lob für den SCM für diesen Kampfgeist und danke an 400 mitgereiste Münster-Fans für eure Unterstützung!“