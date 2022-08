Innsbrucker AC mit problemlosen Dreier beim SVI – Oberperfuss gleicht gegen Natters spät aus

Details Samstag, 20. August 2022 01:03

Der Innsbrucker AC hat in der vierten Runde der Tirol Liga das Derby beim SV Innsbruck recht ungefährdet mit 3:1 gewonnen. In Runde fünf wartet das nächste Derby – ein ganz spezielles. Am 28.8.2022, um 11:30 Uhr, ist der FC Wacker Innsbruck beim IAC zu Gast – das absolute Spitzenspiel der fünften Runde. In der vierten Runde gab es im Mittelfeldduell zwischen dem SV Weber Beton Oberperfuss und dem FC Koch Türen Natters ein 1:1 Remis.

Innsbrucker AC gelingt in Unterzahl vorentscheidender Treffer beim SVI

Elvir Karahasanovic, Trainer Innsbrucker AC: „Wir sind in das Spiel sehr gut gestartet, gutes Pressing, alles im Griff. Ein wunderschöner Treffer zum 1:0 in der 12. Minute. Nach einer Ecke kann David Oberortner den Ball im Kreuzeck versenken. Kurz nach Wiederanpfiff ein gelungener Eckballtrick und das 2:0 von Sinan Bicer. In der 70. Minute hätte ich mir vom Schiedsrichter ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gewünscht – die zweite Gelbe Karte gegen Igor Masunic war schon sehr hart. Wir mussten damit in den letzten Minuten in Unterzahl spielen, aber drei Minuten nach dem Ausschluss gelingt uns das 3:0 durch Boris Mitrovic. In der 82. Minute noch ein kurioser Treffer für den SV Innsbruck zum 1:3. In Summe aber ein absolut verdienter Erfolg meiner Mannschaft.“

Oberperfuss hatte gegen Natters in den letzten Minuten mehr im Tank

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „In der ersten Halbzeit war die Heimelf leicht überlegen. Wir sind etwas glücklich zwei Minuten vor dem Pausenpfiff durch Tobias Muigg in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit sind wir richtig gut aufgetreten. Die Kontermöglichkeiten haben wir aber leider zu wenig sauber und konsequent gespielt. Oberperfuss wurde eigentlich nur durch Schüsse aus der Distanz gefährlich. In den letzten zehn Minuten hatte aber Oberperfuss ganz klar mehr im Tank. In der vorletzten Spielminute das verdiente 1:1 durch Noah Heis. Aus meiner Sicht ein gerechtes Remis – beide Mannschaften haben versucht, guten Fußball zu spielen!“

Beste Spieler FC Koch Türen Natters: Sebastian Pointner (Tor), Andreas Bacher, Andreas Fritz