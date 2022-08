Coach von Kirchbichl nach Remis in Kematen: „Wir müssen unseren Aufwand endlich mit Siegen belohnen!“

Details Sonntag, 21. August 2022 01:17

In der vierten Runde der Tirol Liga empfing der SV Kematen den SV Kirchbichl – nicht weniger als sechs Treffer waren zu sehen, diese gleichmäßig auf beide Mannschaften verteilt. Für den Trainer des SV Kirchbichl stimmt zwar die Weiterentwicklung der Mannschaft, die Punkteausbeute macht aber keine große Freude. Platz acht nach vier Spielen – fünf Zähler sind nach dem 3:3 in Kematen am Konto. Der Völser SV holt sich am Samstag die Tabellenführung wieder vom IAC zurück – 4:2 gegen Ebbs nach einem 1:2 Rückstand zur Pause. Volders feiert - nach viel Pech in der Vergangenheit mit Ausgleichstreffern der Gegner in letzter Sekunde - den ersten vollen Erfolg – 3:1 gegen die SPG Prutz/Serfaus. Union Innsbruck gegen Mayrhofen muss wetterbedingt abgesagt werden.

Sechs Treffer zwischen Kematen und Kirchbichl

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach dem ärgerlichen 2:2 zu Hause gegen St. Johann, wollten wir in Kematen unbedingt zeigen, dass wir mit den Topteams der Liga mithalten können.

Meine Mannschaft war von Beginn an hellwach und erspielte sich ein Chancenplus. Auch das Pressing klappte in den Anfangsminuten gut. So kamen wir durch Nico Jamnig zu einer hundertprozentigen Chance, die leider knapp vergeben wurde. Kematen agierte sehr viel mit hohen Bällen, was uns in der einen oder anderen Situation vor Probleme stellte. In der 17. Minute dann eine tolle Einzelleistung von Ahmad Jumaa im Strafraum, der den Ball trocken ins rechte untere Ecke platzieren konnte. Gleich im Anschluss verbuchten wir erneut eine Topchance. Leider konnten wir nicht erhöhen. Es kam, wie es kommen musste. In der 22. Spielminute traf Martin Plunser den Ball nach einer Flanke perfekt. Dieser schlug unter der Latte ein. Meine Mannschaft war aber nur kurz geschockt, konnte durch Ferenc Rideg in der 35. Minute wieder in Führung gehen. Das war dann auch der Pausenstand.

Nach Wiederanpfiff warfen die Hausherren alles nach vorne und sie waren in den ersten zehn Minuten sehr dominant. Niklas Zauner bestrafte unsere Unachtsamkeit in der 50. Minute und traf zum 2:2. Aber auch dieses Tor brachte meine Mannschaft nicht aus dem Konzept. Man ackerte munter weiter und spielte sich weitere Torchancen heraus. In der 58. Minute verwandelte Andreas Fuchs einen Freistoß direkt, wir gingen wieder verdient in Führung. Kematen versuchte es weiter mit hohen Bällen. Einer davon konnte von unserem Tormann nicht festgehalten werden und Markus Plunser staubte zum, für mich schmeichelhaften 3:3, ab. Gegen Ende wollten wir unbedingt den Sieg, spielten aber die eine oder andere Aktion nicht sauber zu Ende. Auch die letzte Aktion im Spiel gehörte uns. Nach einem Eckball ging ein Kopfball von Andreas Fuchs knapp über das Tornetz.Fazit: In Summe sind es für mich, wie auch schon letzte Woche, zwei verlorene Punkte. Für uns ist es wichtig, dass wir uns für unseren extremen Aufwand in den nächsten Spielen mit Siegen belohnen. Der Weg ist gut und die Mannschaft hat sich extrem weiterentwickelt. Wir müssen in jedem Spiel viel investieren, um unangenehm zu sein, denn dann wird es für jeden Gegner schwer. Das muss unser Anspruch sein!“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Christoph Winkler (ZM) und Christian Hagleitner (RV)