St. Johann mit Kantersieg gegen Mils - Völs dreht 0:2 Rückstand gegen Ebbs

Details Dienstag, 23. August 2022 00:39

„Die Tabelle ist schön anzuschauen, aber nach Runde vier noch nicht aussagekräftig“, meint der sportliche Leiter des Völser SV, Robert Daniel Saxl, im Rahmen seiner Spielanalyse der Partie Völser SV gegen SK Blitzschutz Pfister Ebbs. Völs gewinnt nach 0:2 Rückstand mit 4:2 und verteidigt nach der vierten Runde der Tirol Liga die Tabellenspitzenposition. Durch die Ligareform 2023/24 wird es aus der Tirol Liga fünf Aufsteiger in die Regionalliga Tirol geben, denn die Regionalliga bleibt erhalten, trotz der Wiedereinführung der Regionalliga West mit sechzehn Teams. Auch der SK St. Johann hält sich in den Top-5 – ein sensationell klares 6:1 gegen den SC Mils, wobei allerdings Mils einen höchst unglücklichen Spielverlauf verkraften musste.

St. Johann gegen Mils – der Knackpunkt vor dem Pausenpfiff

Roland Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Nach den letzten beiden Remis wollten wir zu Hause wieder voll punkten. So begannen wir die ersten fünfzehn Minuten sehr gut. Jedoch flaute unser Spiel danach ab und Mils kam immer besser ins Spiel. Chancen auf beiden Seiten war die Folge daraus. Nach einer Flanke konnte Mils den Ball nicht gut klären und Jonas Schmidt traf in der 29. Minute von der 16er Linie ins lange Eck. Mils konnte jedoch bereits vier Minuten später - nach einer sehr gut gespielten Aktion - durch Daniel Zauner ausgleichen. Kurz vor der Halbzeit überschlugen sich die Ereignisse. Mils erzielte den vermeintlichen Führungstreffer in der 43. Minute, jedoch wurde auf Abseits entschieden. Pech für Mils, denn es wäre ein reguläres Tor gewesen. In der letzten Minute von Halbzeit eins konnten wir durch einen Kopfball Treffer von Silas Obulor mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause gehen.

In der zweiten Hälfte ging das Spiel flott weiter. Chancen auf beiden Seiten, jedoch hatten wir den glücklicheren Spielverlauf und konnten durch einen sehenswerten Treffer durch Alex Bliem auf 3:1 erhöhen. Danach stürmte Mils regelrecht unser Tor. Jedoch haben wir durch sehr gut gespielte Konter noch drei weitere Treffer erzielen können. Christoph Bader krönte seine Leistung mit einem Tor und unser "Joker" Nici Hofer konnte sogar zwei Treffer zu unserem 6:1 Heimsieg beisteuern. Jetzt hoffen wir auf eine gute englische Woche mit drei Spielen in sieben Tagen, kommenden Freitag Ebbs auswärts, Dienstag darauf Völs und erneut am übernächsten Freitag Münster zu Hause!“

Furiose zweite Hälfte von Völs gegen Ebbs

Robert Daniel Saxl, sportlicher Leiter Völser SV: „Verschlafener Start unserer Mannschaft. Ebbs geht verdient 2:0 in Führung. Johannes Harasser in der sechsten und Thomas Anker in der 19. Minute sorgen für die klare Führung der Gäste. Viele Fehlpässe und wir kommen in keinen Zweikampf. Ebbs presst früh an und spielt viel wacher und aggressiver als wir. Doch der wichtige Anschlusstreffer durch Marco Hesina zum 1:2 gelingt uns in der 21. Minute.

Eine etwas lautere Ansprache unseres Trainer Hannes Brecher, dürfte in der Halbzeitpause Wirkung gezeigt haben. Wir kommen wie ausgewechselt aus der Kabine. Eine Angriffswelle nach der anderen rollt auf das Ebbser Tor. Toller Kombinationsfußball und kein Vergleich zur ersten Halbzeit. Durch unseren Youngster Severin Weyrer und einen in Topform agierenden Florian Toplitsch, drehen wir das Spiel zu unseren Gunsten. Nach einer Ecke hat Ebbs die Topchance auf das 3:3, aber unser Tormann Andreas Eberl hält mit einer starken Parade den Ball. In Minute 85 zeigt unser Bomber Marco Hesina seine ganze Klasse. Ballannahme mit der Ferse, Drehung um den Verteidiger und aus halbrechter Position ein Schlenzer mit dem Außenrist - 4:2 und Ende.

Alles in allem - aufgrund der zweiten Halbzeit - ein verdienter Sieg. Tolle Mannschaftsleistung von allen. Ebbs aber keinesfalls chancenlos und eine richtig starke, giftige Truppe. Die Tabelle ist schön anzuschauen, aber nach Runde vier noch nicht aussagekräftig. Wir müssen weiter hart arbeiten und bis zum Schluss beweisen, dass wir oben dranbleiben wollen. Wird eine spannende Saison, denn ich denke, jeder kann jeden schlagen. Unser Ziel muss neben der Entwicklung eigener Talente der Aufstieg und somit die Top-5 sein!“