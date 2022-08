Doppelpack in der Nachspielzeit von Tobias Muigg für Natters gegen Volders

Details Samstag, 27. August 2022 01:42

Die Pechsträhne von Volders reißt in der Tirol Liga nicht ab. In der fünften Runde gibt der FC Raika Volders beim FC Koch Türen Natters in der Nachspielzeit einen Punkt aus der Hand. Natters gewinnt durch zwei Treffer von Tobias Muigg am Ende mit 4:2. In der zweiten Auftaktpartie der fünften Runde setzt sich der SK Blitzschutz Pfister Ebbs im Spitzenspiel gegen den SK St. Johann überraschend klar mit 4:0 durch.

Coach von Natters: „Mehr Chancen kreiert – Sieg im Finish aber immer etwas glücklich!“

Thomas Löffler, Trainer FC Koch Türen Natters: „Grundsätzlich sind wir sehr gut in die Partie gestartet. Spielerisch habe ich durchaus Vorteile für meine Mannschaft gesehen. Volders war allerdings immer über Standardsituationen gefährlich. Unglücklich der 0:1 Rückstand nach fünfzehn Minuten durch ein Eigentor. Auf der anderen Seite ist uns aber das 1:1 zu einem sicherlich günstigen Zeitpunkt gelungen – in der letzten Spielminute der ersten Spielhälfte traf Philipp Angerer und wir konnten mit 1:1 in die Halbzeit gehen.

Nach der Pause zwei bis drei richtig gute Möglichkeiten für meine Mannschaft auf die Führung. Spielerisch sicher die schönste Aktion der Partie das 2:1 durch Felix Stöckl in der 60. Minute. Nach einer Stunde gehen wir erstmals in Führung, aber Volders nach wie vor über Standards sehr gefährlich. So auch in der 75. Minute – ein Freistoß als perfekte Flanke und Dominic Hochmuth trifft per Kopf zum 2:2. Wir haben über die neunzig Minuten gesehen sicher mehr Chancen kreiert, aber wenn man das Tor zum Dreier erst in der Nachspielzeit schießt, ist das natürlich immer ein bisschen glücklich. Es wurde dann noch ein Doppelpack von Tobias Muigg in der ersten und dritten Minute der Nachspielzeit und am Ende ein 4:2 Erfolg meiner Mannschaft!“