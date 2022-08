Wacker Innsbruck gewinnt Schlager beim IAC in der Nachspielzeit!

Details Sonntag, 28. August 2022 15:42

Tabellenplatz zwei für den FC Wacker Innsbruck nach der fünften Runde der Tirol Liga. Offiziell sind es 999 Zuschauer, die am ASKÖ Sportplatz Innsbruck live dabei sind, um den großen Derbyschlager zwischen dem Innsbrucker AC und dem FC Wacker Innsbruck live zu erleben. Es wurde ein Erlebnis für alle – die 999 Zuschauer sind aber wohl eher ironisch gemeint – die Zuschauerzahl dürfte vierstellig gewesen sein. Niemand wurde von dieser Partie enttäuscht – für den IAC allerdings sehr bitter, dass das Spiel erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. 3:2 gewinnt Wacker Innsbruck, hat aber doch sehr viele Möglichkeiten nicht nützen können. Damit überholt Wacker Innsbruck den IAC in der Tabelle, drei Punkte fehlen noch auf den Leader Völser SV, der in Münster nichts anbrennen ließ und mit 4:1 gewann. Es geht bereits am 30. August 2022 mit der sechsten Runde weiter. Wacker Innsbruck empfängt Kematen, Völs spielt in St. Johann.

Traumtor in der Nachspielzeit zum 3:2 für Wacker beim IAC

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Das war heute ein extrem wichtiger Sieg gegen einen Topfavroiten auf den Titel und das auswärts. Das Spiel war zunächst ausgeglichen, aber in der 12. Minute ein Eigenfehler meiner Mannschaft und Michael Simic brachte den IAC mit 1:0 in Führung. In Folge haben wir aber das Spiel kontrolliert. Mental natürlich extrem wichtig das 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Tolle Vorarbeit von Selim Ajkic und der Treffer von Dionis Ramaj zum 1:1. So ging es dann in die Pause.

In Hälfte zwei waren wir sehr dominant, konnten uns sehr gute Möglichkeiten herausspielen. In der 63. Minute eine perfekte Flanke nach Freistoß und der 2:1 Führungstreffer von Romuald Lacazette. Weitere Möglichkeiten auf das 3:1, die wir nicht nützen können. Dafür wurden wir bestraft. Nach einem Eckball in der 73. Minute das 2:2 durch Manuel Göbbel. Der IAC dem 3:2 sehr nahe – unser Goalie Markus Gabl bewahrt uns im 1:1 Duell vor einem Rückstand. Dann ein emotional wunderschöner Moment. Toller Angriff in der Nachspielzeit unserer Mannschaft, ein perfekter Abschluss von Dionis Ramaj ins Kreuzeck. Mental extrem wichtig einen Dreier vom IAC mitgenommen zu haben. Abermals Hut ab vor unseren Fans, das ist für unser Team extrem wichtig, auf diese Unterstützung zählen zu können. Sportlich machen wir alles was möglich ist – und hoffentlich geht es so weiter!“