Thomas Fleidl und Aleksandar Matic analysieren Kirchbichl gegen Union Innsbruck

Details Montag, 29. August 2022 01:08

Die beiden Aufsteiger in der Tabelle der Tirol Liga nach Runde fünf sind der SK Ebbs nach einem 4:0 gegen den SK St. Johann und die Generali Union Innsbruck nach einem 2:0 beim SV Kirchbichl. Ebbs schiebt sich um fünf Plätze auf Platz sieben vor, die Union Innsbruck auf Platz neun. Nach Verlustpunkten liegt die Union sogar unter den Top-5. Nun geht es in die englische Woche. Am 30.8.22 gastiert die Union in Prutz, Ebbs in Oberperfuss. Der Schlager aber wieder mit Beteiligung des FC Wacker Innsbruck – die Nummer zwei der Liga hat die Nummer vier, den SV Kematen, zu Gast!

Chancenwucher und fehlende Einstellung

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Aus meiner Sicht ist das Spiel schnell analysiert. Die stark ersatzgeschwächten Innsbrucker brachten von Beginn an alle Tugenden auf den Platz, die man braucht, um ein Tirol Liga Spiel zu gewinnen. Wir fanden überhaupt nicht ins Spiel, gewannen in den ersten dreißig Minuten keine Zweikämpfe und erspielten uns keine Torchancen. Union traf dann verdient zum 1:0 für die Gäste. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden wir ein wenig stärker und versemmelten drei Hochkaräter. In der zweiten Hälfte das erwartete Spiel. Wir mit viel Ballbesitz und Union wartete auf Konter. Trotzdem kamen wir zu Torchancen und vergaben diese - schon besorgniserregend - kläglich. Auch die Latte stand uns heute des Öfteren im Weg. Am Ende machten die Gäste dann mit einem Elfmeter den Deckel drauf.

Fazit: Schläfrigkeit und Chancenwucher, dazu die fehlende Einstellung und Mentalität in der Anfangsphase, die meine Mannschaft vermissen ließ. Ich gratuliere den Gästen zu ihrer Leistung. Der Sieg war am Ende nicht unverdient!“

Mit Fanatismus unser Glück erobert!

Aleksandar Matic, Trainer Union Innsbruck: „Bin unglaublich stolz auf meine Mannschaft. Wir mussten heute auf viele Stammspieler verzichten und haben trotzdem drei Punkte geholt. Wir sind taktisch gut gestanden, rechtzeitig ist das 1:0 durch Miralem Djedovic gefallen – in der vierten Minute nämlich. Der Gegner hat zwei- oder dreimal die Latte getroffen, wir haben den notwendigen Fanatismus gezeigt. Damit haben wir unser Glück – sprich die drei Punkte – erobert. Kirchbichl hatte ganz klar ein Chancenübergewicht. In der Nachspielzeit haben wir dann den Sack zugemacht. Ein Konter, zu Fall gebracht, Strafstoß von Josip Steko verwandelt. Ganz dickes Pauschallob für die gesamte Mannschaft! Andrii Petrov, unser Goalie, hat sich leider verletzt, wir wünschen ihm an dieser Stelle alles Gute. Jan Kolb, der an seiner Stelle gekommen ist, hat es aber auch sehr gut gemacht!“

Beste Spieler Union Innsbruck: Andrii Petrov (Tor), Karen Hakopyan (V)