Mayrhofen gewinnt das Duell der Aufsteiger gegen Oberperfuss – St. Johann mit klarer Niederlage in Ebbs

Details Montag, 29. August 2022 11:37

Der SK St. Johann hatte in der fünften Runde der Tirol Liga beim SK Blitzschutz Pfister Ebbs keine Chance Punkte zu holen – Ebbs gewinnt klar mit 4:0. Aber am kommenden Dienstag kann St. Johann zeigen, dass man unter Wert geschlagen wurde, denn Leader Völs ist zu Gast – Ankick am 30.8.22 um 20 Uhr. SVG Bründl Sports Mayrhofen kann den ersten vollen Erfolg feiern – im Duell der Aufsteiger gibt es ein 4:2 gegen den SV Weber Beton Oberperfuss. Überschattet wurde dieser Erfolg durch die schwere Verletzung von Robert Eberharter, die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldige Genesung.

Schwere Verletzung von Robert Eberharter

Thomas Fiegl, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Ganz bitter die schwere Verletzung von Robert Eberharter nach einer halben Stunde – wir wünschen ihm alle baldige Genesung und alles Gute! Da tritt das Sportliche natürlich in den Hintergrund. Wir waren in der ersten Hälfte immer gefährlich und hatten ein doch recht klares Chancenübergewicht. Oberperfuss ging allerdings in der 12. Minute durch Philipp Andrä in Führung. Nur sechs Minuten später aber nach einer Ecke das 1:1 für meine Mannschaft – Lukas Fuchs trifft. Fünf Minuten später das 2:1 – guter Angriff über rechts, der Ball wurde nach hinten aufgespielt und Manuel Einwallner traf zum 2:1. Mit 2:1 ging es in die Pause. Nach Seitenwechsel in der 58. Minute das 3:1 durch Lukas Fuchs nach einem starken Lochpass. Mann des Spiels war aber Mateo Jelic, dem auch das 4:1 kurz nach dem 3:1 gelungen ist.“

Beste Spieler SVG Bründl Sports Mayrhofen: Michael Eberl, Lukas Fuchs, Mateo Jelic

Florian Kitzbichler mit Hattrick für Ebbs gegen St. Johann

Johann Springinsfeld, Trainer SK St. Johann: „Das erwartet schwere Auswärtsspiel in Ebbs endet auch so, obwohl wir uns dieses Mal viel vornahmen. Nach dem letzten Unentschieden im Frühjahr wollten wir zumindest wieder einen Punkt holen.

Anfangs war das Match noch ausgeglichen, jedoch eine kleine Unachtsamkeit und wir lagen schon durch Julian Gruber 0:1 zurück. So ging es auch in die Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang ging es in der gleichen Tonart weiter. Ebbs hat ihre guten Chancen genützt und somit verdient gewonnen. Florian Kitzbichler trifft noch dreimal für Ebbs. Mein Team hat an diesem Tag nicht wirklich gut verteidigt und fast keine Torchancen kreieren können – daraus ergab sich die klare 0:4-Niederlage. Am Dienstag, dem 30.8.22, kommt der Tabellenführer Völs ins Koasastadion und wir bereiten uns auf einen heißen Tanz vor!“