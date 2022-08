Völs verteidigt mit Sieg in Münster Tabellenführung

Details Montag, 29. August 2022 12:13

Für den Völser SV steht bereits am kommenden Dienstag, dem 30.8.22, der nächste Härtetest in der Tirol Liga an. Beim starken SK St. Johann gilt es die Tabellenführung zu verteidigen. In der fünften Runde ist das mit einem 4:1 Erfolg beim SC Münster gelungen. Verfolger Wacker Innsbruck spielt am Dienstag zu Hause gegen Kematen, der Innsbrucker AC tritt in Natters an.

Spielanalyse aus der Sicht von Münster

In Runde fünf empfing unser SC Münster den Tabellenführer aus Völs mit dem Führenden der Torschützenliste, Marco Hesina. Patrick Mair konnte dabei fast auf den vollständigen Kader zurückgreifen.

Dennoch begannen die Gäste überaus druckvoll: Bereits in der 5. Minute ging ein wuchtiger Schuss ans Lattenkreuz und Marco Hesina stand beim Abpraller goldrichtig und staubte zum 0:1 ab. Nur eine Minute später konnte David Dreossi mit einer sehenswerten Parade Schlimmeres verhindern und abermals eine Minute später rettete ein Münsterer Verteidiger auf der Torlinie. In der 11. Minute gab es dann einen Zusammenprall zwischen Clemens Wieser und Franz Gruber, die daraufhin mehrere Minuten verarztet werden mussten, aber dann beide weitermachen konnten. Gerade als Münster die Partie offener halten konnte, spielte Marco Hesina einen schönen Querpass auf Christoph Markt, der flach ins lange Eck zum 0:2 einschoss.

Nach einigen Auswechslungen hatte Münster die beste Phase: In Minute 64 verkürzte der eingewechselte Peter Kostenzer per Kopf auf 1:2. In den nächsten zehn Minuten fand Münster zwei gute Möglichkeiten auf den Ausgleich vor und der Tabellenführer wankte kurz, doch im Gegenzug stellte Marco Hesina auf 1:3. Das war der Knackpunkt in dieser Partie und das 1:4 durch Felix Kranebitter war nur noch Formsache. Mit dieser Niederlage rutscht Münster auf den 13. Tabellenrang zurück.

Hitzige Phase nach dem Anschlusstreffer von Münster

Hannes Brecher, Trainer Völser SV: „Wir haben sehr dominant begonnen. Bis zum 2:0 haben wir sehr souverän gespielt. Aber der dritte Treffer ist uns nicht gelungen. Münster hat angepresst, wir haben schlecht verteidigt und schon stand es nur mehr 2:1. Eine sehr hitzige Phase der Partie in Folge, aber das 3:1 ist dann doch recht schnell gefallen. Sehr erfreulich, dass Felix Kranebitter seinen ersten Treffer in der Tirol Liga geschossen hat – es war das 4:1 in der 77. Minute.“