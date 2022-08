Bitteres Debakel von Münster beim Aufsteiger Mayrhofen – Kirchbichl siegt beim SV Innsbruck

Details Mittwoch, 31. August 2022 16:50

Eine Nullnummer gab es im Spitzenspiel der sechsten Runde der Tirol Liga zwischen dem FC Wacker Innsbruck und Kematen. Die Konkurrenz hat voll gepunktet. Der Völser SV setzt sich überraschend klar beim starken SK St. Johann mit 5:1 durch. In Natters gewinnt der Innsbrucker AC mit 3:1. Prutz/Serfaus siegt gegen die Union Innsbruck 3:0. Herbe Pleite für den SC Münster in Mayrhofen – eine 1:6 Abfuhr. Für den SV Kirchbichl geht es drei Plätze nach oben auf Position acht – 3:1 beim SVI. Damit ist es schon wieder angerichtet für Runde sieben. Zwei ultimative Schlager warten auf die Fans. Wacker Innsbruck gegen Prutz/Serfaus – die Nummer drei gegen die aktuelle Nummer vier der Liga. Aber auch ganz oben gibt es das Spitzenduell der Nummer eins Völs mit der Nummer zwei, dem Innsbrucker AC. Man könnte also von der ersten richtungsweisenden Runde der laufenden Saison sprechen.

Münsters Analyse des 1:6 in Mayrhofen

Die gute Nachricht vorab: Abwehrchef Fabian Kölli wurde gestern Nachmittag Vater eines gesunden Sohnes. Mutter und Kind sind wohlauf. Der SC Münster gratuliert der gesamten Familie recht herzlich! Neben ihm musste unser Trainerteam gestern beim Aufsteiger in Mayrhofen auch auf Daniel Nagraisalovic, Simon Reichart und Daniel Daxgabler verzichten. Dennoch durfte man sich gute Chancen ausrechnen, denn die Gastgeber konnten in der laufenden Meisterschaft - so wie Münster - erst 4 Punkte erringen. Erfreulich auch, dass von den etwa 350 Zuseher:innen mindestesn ein Drittel aus Münster kamen.

Schon in der 3. Minute brachte Sebastian Handle einen Freistoß platziert auf das Tor, aber Andreas Tokic konnte parieren. In der 11. Minute dann der erste gefährliche Angriff der Hausherren und nach einem Missverständnis von Abwehr und Goalie David Dreossi erzielte Josip Filipovic das 1:0. Zwei weitere Großchancen von Mayrhofen wurden vergeben. Münster steckte aber nicht auf, doch leider sprang ein Stangenschuss von Sebastian Handle von der Stange ins Torout statt ins Tor. Nach einem schweren Abwehrfehler in Minute 30 erhöhte Michael Rieser auf 2:0. Nach diesem Treffer spielte Mayrhofen befreit auf und Münster hatte wohl bereits im Kopf resigniert. Insbesondere die Abwehr ohne Fabian Kölli war jetzt völlig überfordert. So musste man noch vor der Pause zwei weitere Treffer von Josip Filipovic und Lukas Fuchs zum 4:0 hinnehmen.

Nach der Pause ging es in ähnlicher Tonart weiter: In der 51. Minute hatten die Zillertaler bei einem Stangenschuss noch Pech, aber fünf Minuten später tauchte Thomas Schneeberger alleine vor David Dreossi auf und erhöhte auf 5:0. Münsters junger Keeper, der von der Abwehr gänzlich im Stich gelassen wurde, musste einem an diesem Abend leidtun. In der 82. Minute überspielte der eingewechselte Stefan Mauracher den herauseilenden Keeper und erzielte das Ehrentor zum 5:1. Den Schlusspunkt setzte aber Mayrhofen, als Alexander Anfang den 6:1-Endstand fixierte. Mit dieser Niederlage fällt Münster auf den 14. Tabellenrang zurück und muss am kommenden Freitag in St. Johann antreten.

Mannschaft von Kirchbich zeigt gegen SV Innsbruck Reaktion

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Reaktion gezeigt, das ist die wichtigste Nachricht von gestern. Nach der doch enttäuschenden Leistung gegen Union konnten wir gegen den SVI wieder voll punkten.

Von Beginn an übernahmen wir die Kontrolle über das Spiel und hatten viel Ballbesitz. Nach zwei Halbchancen dann doch überraschend der Gegentreffer durch Bär aus einem Eckball. Wieder mussten wir einem Rückstand hinterherlaufen. Meine Mannschaft bewies aber Moral und konnte noch vor der Pause durch Rideg mit einem Traumtor ausgleichen.

Nach der Pause war der SVI zu Beginn bissig, aber nicht gefährlich. Schnell legten wir den Schalter aber um und kamen dann durch Fuchs per Freistoß zum verdienten Führungstreffer. Im Anschluss ließen wir einige Möglichkeiten aus und spielten gute Situationen nicht gut zu Ende. Jung machte aber dann mit einer guten Einzelleistung den Deckel drauf.

Fazit: Am Ende ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Die junge Truppe des SVI konnte aber ansatzweise aufzeigen. Jetzt gilt es gegen Mils nachzulegen, das muss unser Anspruch sein.

Beste Spieler SV Kirchbichl: Rideg (RM), Fuchs (IV) und Jamnig (DM)