Haller Löwen nach Sieg gegen Breitenbach wieder in der Spur – Mayrhofen siegt in Umhausen knapp

SVG Bründl Sports Mayrhofen hat sich still und leise an die Tabellenspitze der Tirol Liga herangepirscht. Mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg beim SV Umhausen hat man nach Verlustpunkten zu Längenfeld und Wacker Innsbruck aufgeschlossen. Der SV Hall legt nach dem Cupsieg in Kirchbichl nach und gewinnt gegen Breitenbach mit 3:0. Breitenbach damit weiterhin ohne Punkte wie Oberland West, die aber am Sonntag um 16 Uhr noch den SV Kirchbichl zu Gast haben. Am Sonntag um 17:30 Uhr der Kracher zwischen Mils und Natters.

Enges Duell zwischen Umhausen und Mayrhofen

Thomas Fiegl, Trainer SVG Bründl Sports Mayrhofen: „Ein sehr kampfbetontes Spiel von der ersten Minute an. Die Heimelf aber besser in Hälfte eins und auch die Führung absolut verdient. Umhausen geht in der 28. Minute durch Thomas Gufler in Führung. Nach diesem Führungstreffer kommen aber wir besser ins Spiel und aus einem Strafstoß gelingt in der letzten Minute der ersten Spielhälfte das 1:1 durch Manuel Einwallner. Wir bleiben auch in Hälfte zwei tonangebend. Die Vorentscheidung ein Doppelpack in der 51. und 58. Minute durch Josip Filipovic und Manuel Einwallner zum 3:1. Umhausen kann aber gegen Ende der Partie das Ruder noch einmal herumreißen und kommt durch Thomas Gufler in der 78. Minute auf 2:3 heran. In den letzten zwölf Minuten hat dann Umhausen auf den Ausgleich gedrückt. Auf so einem kleinen Platz kann da natürlich schnell etwas passieren, aber eine wirklich konkrete Chance gab es da nicht mehr. Eine tolle kämpferische Leistung meiner Mannschaft!“

Haller Löwen gegen Breitenbach kompakt und bissig

Thomas Gufler, Trainer SV Hall: „Ein extrem wichtiger Erfolg für meine Mannschaft nach dem Cupsieg in Kirchbichl vom vergangenen Mittwoch. Heute war meine Mannschaft von Beginn an souverän. Die hohen Temperaturen waren natürlich für beide Mannschaften sehr belastend. Wir konnten in der 20. Minute durch Pascal Burger in Führung gehen und in der 54. Minute hat Yigit Baydar auf 2:0 erhöht. Die Gäste hatten kaum Möglichkeiten, defensiv sind wir sehr kompakt gestanden. Yigit trifft dann auch zum 3:0, eine klare Sache für meine Mannschaft mit einem 3:0 Sieg nach neunzig Minuten!“

