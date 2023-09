Mils siegt gegen Natters und Oberperfuss bei der Union – Remis zwischen Oberland West und Kirchbichl

Details Dienstag, 12. September 2023 00:55

Der SV Längenfeld hat nach der fünften Runde hauchdünn die Tabellenführung in der Tirol Liga vor Wacker Innsbruck übernommen. Mit diesen beiden nach Verlustpunkten Mayrhofen auf Augenhöhe. Der SC Mils gewinnt das Spitzenspiel gegen den FC Koch Türen Natters mit 2:0. Extrem überraschender Kantersieg des SV Weber Beton Oberperfuss bei der Union Innsbruck im Ausmaß von 6:0. Die SPG Oberland West war dem ersten Dreier sehr nahe, der SV Kirchbichl gleicht aber in der Nachspielzeit zum 1:1 aus. Damit „nur“ der erste Punkt für Oberland West. Die Schlager der kommenden Runde am 15. und 16. September 2023 heißt Längenfeld gegen die immer stärker werdenden Haller Löwen. Wacker Innsbruck empfängt Brixen, Umhausen spielt in Natters, Münster empfängt Mayrhofen, Mils spielt in Kirchbichl und die Union in Breitenbach.

Mils siegt im Spitzenspiel gegen starke Elf aus Natters

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Prinzipiell hatten wir einen guten Start gegen Natters. Die ersten fünfzehn Minuten lief es gut, dann haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Wir konnten zwar in der 24. Minute durch Martin Angerer in Führung gehen, aber sehr oft wurde der letzte Pass nicht mehr konzentriert gespielt. Natters ist sehr gut aufgetreten, hat super gespielt und defensiv war das eine echte Herausforderung für meine Mannschaft. Wichtig war genau deswegen die Führung in dieser schwachen Phase. Kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit konnte Valentin Spörk auf 2:0 stellen, das hat das Spiel meiner Mannschaft beruhigt. Die Hitze hat dann schon das Spiel gebremst, wir haben nicht mehr viel zugelassen. Großchancen hat es keine mehr gegeben, ein ganz wichtiger Dreier gegen eine sehr starke Elf!“

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Nach sechs Pflichtspielen die erste Niederlage meiner Mannschaft. Meine Jungs haben bis zur letzten Sekunde ihr Bestes gegeben. Ich bin stolz auf meine Spieler, dass wir bis zum Schluss punkten wollten und nie aufgegeben haben!“

Oberperfuss mit halbem Dutzend Treffer bei der Union Innsbruck

Helmut Lorenz, Trainer SV Weber Beton Oberperfuss: „In der Fennerkaserne treten wir nicht so gerne an, Erfolgserlebnisse sind selten. Heute haben wir es aber von Beginn an durchgezogen. Die Union hatte auch Chancen für Treffer, aber wir konnten bereits in der 12. Minute durch Simon Kirchmair in Führung gehen. Sicherlich der Knackpunkt der Doppelpack vor der Pause durch Christoph Morscher und Patrick Huber. In der zweiten Hälfte konnten außerdem Patrick Huber, Philipp Andrä und Leon Opatril treffen. 6:0 ein starkes Signal der Offensive, aber auch in der Defensive zu null gespielt – sehr wichtig!“

Kirchbichl gleicht in der Nachspielzeit gegen Oberland West aus!

Ing. Harald Falkner, Trainer SPG Oberland West: „In der ersten Halbzeit ein generell sehr verhaltenes Spiel wegen der großen Hitze. Wir hatten in der ersten Hälfte eine Torchance, der Gegner keine. In der zweiten Hälfte ein besseres Tempo, der Platz schon im Schatten. Unsere Führung in der 72. Minute souverän herausgespielt und von Manuel Ben Salah vollendet. In Folge drei Sitzer für meine Elf! Dann hat der Gegner gedrückt, aber es hat ganz gut ausgesehen für einen Dreier. Leider in der Nachspielzeit das 1:1 durch Christoph Gschösser. Wir haben aktuell Personalprobleme, aber die Spieler, die im Einsatz waren, haben ihre Sache sehr gut gemacht. Leider haben wir den Sack, als wir die Möglichkeiten hatten, nicht zugemacht. Ein Dreier wäre halt noch cooler gewesen!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.