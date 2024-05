Wacker Innsbruck hat nach Sieg gegen Oberland West den Titel vor Augen und Mils schießt sich für das Duell gegen Wacker in Längenfeld ein!

Details Montag, 27. Mai 2024 01:18

Zu Fronleichnam 2024 ist es in der Tirol Liga angerichtet. In Mils treffen um 16:30 Uhr die Heimelf und Wacker Innsbruck aufeinander. Beide haben sich eingeschossen, allerdings die Chancenauswertung war das große Manko. Sowohl beim 5:1 von Wacker Innsbruck gegen Oberland West als auch beim 5:0 von Mils in Längenfeld. Das Fußballfest in Mils ist ganz sicher das bisherige Highlight der laufenden Meisterschaftssaison und nüchtern betrachtet geht es für Mils um wesentlich mehr als für Wacker. Wacker Innsbruck hat acht Punkte Vorsprung auf Verfolger SC Mils und der Titel wird ganz sicher mal eingetütet. Für Mils ist die Situation wesentlich heikler. Es geht um den Aufstieg in die Regionalliga Tirol und der Vorsprung auf Mayrhofen beträgt nur zwei Punkte. Mayrhofen spielt bereits am 28.5. zu Hause gegen Breitenbach und könnte gefährlich vorlegen!

Wacker Innsbruck sorgt mit Sieg gegen Oberland West für den Titel-Matchball zu Fronleichnam!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind ausgezeichnet in die Partie gestartet. Eine sehr schnelle Führung in der dritten Minute durch Adrian Lechl. Nach dreißig Minuten haben wir durch Okan Yilmaz nachgelegt und in der 37. Minute hat Adrian Lechl zum zweiten Mal getroffen. Mit 3:0 ging es in die Pause. Wir waren sehr gut unterwegs, aber dann in Hälfte zwei nicht konsequent genug. In Minute 85 treffen wir aber zweimal – durch Alexander Schaber und Rami Tekir. Auch das sechste Tor geht auf unsere Kappe, allerdings treffen wir ins eigene Tor. Drei Stangenschüsse hatten wir zudem, die vielen vergebenen Sitzer trüben aber ein bisschen den Gesamteindruck nach dem 5:1-Sieg. Wir nehmen es mal so hin und freuen uns schon auf kommenden Donnerstag. Um 16:30 Uhr treten wir in Mils an. Acht Punkte Vorsprung haben wir auf unseren Verfolger, vier Runden sind noch zu spielen!“

In den letzten fünfzehn Minuten schießt sich Mils in Längenfeld für den Schlager gegen Wacker Innsbruck ein!

Andreas Graus, Trainer SC Mils: „Wir haben gut gespielt, aber auch viele gute Möglichkeiten liegen gelassen. In der 5. Minute das 1:0 durch Mario Angerer, dann ging es allerdings, was die Chancenverwertung betrifft, fahrlässig weiter. In der zweiten Hälfte hätten wir normal das 1:1 bekommen müssen. Im Finish waren wir dann aber sehr abgeklärt. Treffer von Valentin Knapp, Thomas Eliskases, Valentin Spörk und Sandro Pilaj binnen fünfzehn Minuten. 5:0 am Ende, ein verdienter Dreier!“

