FC Thüringen will wieder oben mitmischen!

Die neue Saison in der 1. Landesklasse startet am kommenden Wochenende und für den BayWaLamag FC Thüringen geht es am 15.8.20 um 17 Uhr in Bürs los. Aaron Witwer macht für unsere Leser einen Rückblick auf die Vorbereitung von Thüringen und blickt auch auf die kommende Saison, die – wie wir alle hoffen – wie geplant durchgezogen werden soll.

Rückblick

Aaron Witwer, BayWaLamag FC Thüringen: „Die letzten drei Monate waren auch für den FC Thüringen nicht einfach. Nachdem der Spielbetrieb Mitte März eingestellt wurde, starteten unsere Kampfmannschaften am 1.7.2020 wieder in den normalen Trainingsbetrieb. Nun hoffen wir natürlich, dass die neue Saison „normal“ gestartet und beendet werden kann.“

Testspiele

Aaron Witwer: „Die Vorbereitung auf die neue Saison verlief ergebnistechnisch sehr unterschiedlich. Neben Niederlagen gegen die höherklassigen Vereine (SV Ludesch, FC Schlins) konnten gegen den FC Bludenz und den FC Schruns Siege eingefahren werden. Gegen den FC Au trennten wir uns 4:4 unentschieden. Leider blieben wir von Verletzungen nicht verschont. Unsere Nr. 10, Tolga Saf, zog sich im Training ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss zu und fällt für den kompletten Herbstdurchgang aus. Traditionell zurückhalten verhielt sich der FC Thüringen auf dem Transfermarkt. Verlassen hat uns unsere Tormann, Daniel Fritz, welcher nach knapp einem Jahrzehnt zu seinem Heimatverein FC Nüziders zurückkehrte. Benjamin Kasper beendete seine Laufbahn und Johannes Winkler musste seine Schuhe verletzungsbedingt an den Nagel hängen. Neu dabei sind Marko Nikolic und Dogan Özcan.“

Ziele, Sponsoren, Favoriten

Aaron Witwer: „Unser Ziel wird es sein auch in der neuen Saison ein gute Rolle zu spielen und ganz vorne mitzumischen. Die Sponsoren standen und stehen auch in dieser wirtschaftlich schwierigen Zeit treu zu unserem Verein und wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Unterstützern und Gönnern des FC Thüringen recht herzlich bedanken. Die 1. Landesklasse wird vermutlich extrem ausgeglichen sein. Es gibt viele Vereine die sich Chancen auf den Titel ausrechnen. Vermutlich wird der Titel jedoch über den SV Gaissau und die SPG Großwalsertal führen. In der Bundesliga wird es kein Verbeikommen an RB Salzburg geben.“

