Spielplan 1. Landesklasse Juni und Juli 2021 im chronologischen Überblick

Am zweiten Juniwochenende nimmt der Fußball in der 1. Landesklasse so richtig Fahrt auf. Die intensive Testspielphase läuft bis Mitte Juli, am 19. und 23. Juni wird zudem der dritte Aufsteiger durch die entscheidenden Nachtragspartien vom Herbst 2020 ermittelt. Nachfolgend ein chronologischer Überblick, wobei natürlich Testpartien durchaus der Gefahr unterliegen abgesagt oder verschoben zu werden.

Freitag, 11. Juni 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – FC Mohren Dornbirn Juniors

Stadion Birkenwiese, 19 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – Kaufmann Bausysteme FC Bizau

Bergstadion Bizau, 19 Uhr

Vollbad FC Götzis – SCR Altach II

Mösle Stadion Götzis, 19 Uhr

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – FC Raiffeisen Au

Sportplatz Raggal, 19 Uhr

Samstag, 12. Juni 2021

Tischlerei Drißner FC Klostertal – World of Jobs VfB Hohenems II

Herrenriedstadion, 16 Uhr

SK Bürs – SCM Vandans

Sportplatz SCM Vandans, 17 Uhr

Unterberger Automation FC Nüziders – ERNE FC Schlins

Tomaselli Gabriel Sportplatz Nüziders, 18 Uhr

BayWaLamag FC Thüringen – FC Mäder

Sportplat Thüringen, 18 Uhr

Ruech Recycling RW Langen – FC Hard

Magic Fit Arena, 18:30 Uhr

SV Gaissau – intemann FC Lauterach II

Sportanlage Ried Lauterach, 20 Uhr

Sonntag, 13. Juni 2021

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – FC Sohm Alberschwende II

Sportplatz Vikoria Bregenz, 10:30 Uhr

Dienstag, 15. Juni 2021

SV Gaissau – blum FC Höchst

Rheinaustadion Höchst, 19 Uhr

Donnerstag, 17. Juni 2021

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – SV typico Lochau

Sportplatz Vikoria Bregenz, 19 Uhr

Freitag, 18. Juni 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – KFZ Hagspiel FC Hittisau

Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler, 19 Uhr

Tischlerei Drißner FC Klostertal – SCR Altach II

Cashpoint Arena, 19 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – Oberhauser & Schedler Bau FC Andelsbuch

Bezegg Stadion Andelsbuch, 19 Uhr

SK Bürs – SV frigo Ludesch

Stadion Bürs, 19 Uhr

Samstag, 19. Juni 2021

World of Jobs VfB Hoheenms II – FC Götzis (Nachtrag Hinrunde) 15 Uhr

FC Thüringen – FC Nüziders (Nachtrag Hinrunde) 17 Uhr

Doren – Langen (Nachtrag Hinrunde) 17 Uhr

FC Rotenberg II – FC Sohm Alberschwende II

Sportplatz Alberschwende, 15 Uhr

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – IPA SC Göfis

Sportplatz Göfis, 15:30 Uhr

Sonntag, 20. Juni 2021

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – FC Mäder

Sportplatz Vikoria Bregenz, 10:30 Uhr

Dienstag, 22. Juni 2021

Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Schwarzenberg

Sportplatz Schwarzenberg, 19 Uhr

Mittwoch, 23. Juni 2021

Doren – Gaissau (Nachtrag Hinrunde) 18:30 Uhr

SK Bürs – Intersport Fischer FC Schruns

Stadion Bürs, 19 Uhr

Freitag, 25. Juni 2021

FC Rotenberg II – KFZ Hagspiel FC Hittisau

Waldstadion Lingenau, 18 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – SPG Egg/Andelsbuch II

Sportplatz Riefensberg, 19 Uhr

BayWaLamag FC Thüringen – SV frigo Ludesch

Sportanlage Allmein Ludesch, 19 Uhr

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – Ender Klima TSV Altenstadt

Sportplatz Amberg, 19 Uhr

Samstag, 26. Juni 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – intemann FC Lauterach II

Sportanlage Ried Lauterach, 14:30 Uhr

Monatg, 28. Jni 2021

SK Bürs – Intersport Fischer FC Schruns II

Stadion Bürs, 19 Uhr

Dienstag, 29. Juni 2021

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – Hella Dornbirner SV Juniors

Sportplatz Vikoria Bregenz, 19 Uhr

Mittwoch, 30. Juni 2021

SK Bürs – FC Mäder

Stadion Bürs, 19 Uhr

Freitag, 2. Juli 2021

SV Gaissau – Eco Park FC Hörbranz

Sportplatz Hörbranz, 18 Uhr

FC Rotenberg II – Klimatechnik Sparber FC Krumbach

Sportplatz Langenegg, 19 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – FC Sohm Alberschwedne II

Sportplatz Alberschwende, 19 Uhr

Samstag, 3. Juli 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – FC Sport Haschko Sulzberg

Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler, 17 Uhr

Dienstag, 6. Juli 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – Reini's Haugemachtes FC Kennelbach

Sportplatz Kennelbach, 18:30 Uhr

SK Bürs – FC Renault Malin Sulz

Sportplatz Sulz, 19 Uhr

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal – SV frigo Ludesch

Sportanlage Allmein Ludesch, 19 Uhr

Freitag, 9. Juli 2021

Tischlerei Drißner FC Klostertal – SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon

Sportplatz St. Gallenkirch, 18:30 Uhr

FC Rotenberg II – SPG Egg/Andelsbuch II

Waaldstadion Lingenau, 19 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – SV typico Lochau

Sportplatz Riefensberg, 19 Uhr

Samstag, 10. Juli 2021

Ruech Recycling RW Langen – FC Sohn Alberschwende II

Sportplatz Alberschwende, 14 Uhr

SV Gaissau – poolfolio SC Fussach

Sportanlage Müss Fussach, 18 Uhr

Dienstag, 13. Juli 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – Klimatechnik Sparber FC Krumbach

Sportanlage Werner Maurer Hohenweiler, 19 Uhr

Freitag, 16. Juli 2021

Dietrich Luft & Klima SC Hohenweiler – FC Sohm Alberschwende II

Sportplatz Alberschwende, 19 Uhr

Fliesen Jams FC Riefensberg – Hella Dornbirner SV Juniors

Sportplatz Hella Dornbirner SV, 19 Uhr

Samstag, 17. Juli 2021

Vollbad FC Götzis – SC Röfix Röthis II

Mösle Stadion Götzis, 17 Uhr

FC Raiffeisen Viktoria Bregenz – Reini's Haugemachtes FC Kennelbach

Sportplatz Kennelbach, 18:30 Uhr

Freitag, 23. Juli 2021

Vollbad FC Götzis – FC Mohren Dornbirn Juniors

Mösle Stadion Götzis, 19 Uhr