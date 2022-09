Erster Sieg nach sechs Niederlagen für Tisis gegen Hohenweiler

Details Sonntag, 25. September 2022 00:19

SC Tisis befindet sich nach dem klaren 4:0-Sieg beim Kellerduell gegen SC Hohenweiler 72 im Auftrieb. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch IPA SC Tisis wusste zu überraschen.

Yildirim Sencelikel, Trainer IPA SC Tisis: „Nach sechs Niederlagen fand der Sportclub Tisis wieder auf die Siegesstraße zurück. Neunzig Minuten dominierten die Hausherren das Spiel und verschossen in der ersten Halbzeit zu dem noch einen Elfmeter. Die Tore erzielte der Top-Torschütze aus der letzten Aufstiegssaison Thomas Rüscher im Doppelpack und die zwei Neuzugänge David Klammer und Nenad Krstic. Nach langem stand die Verteidigung des Vereins aus der Montfortstadt souverän und konnten in dieser Saison das zweite Mal zu null spielen. Hervorheben möchte ich auch die hervorragende Leistung der jungen Schiedsrichterin Fabienne Hofer!“

Beste Spieler IPA SC Tisis: Uluhan Arslan (Tormann), Tamer Demirkol (Verteidiger), Jan Smakaj (Mittelfeld), Thomas Rüscher (Stürmer)

Für IPA SC Tisis gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Tisis in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat IPA SC Tisis derzeit auf dem Konto. SC Tisis beendete die Serie von sechs Spielen ohne Sieg.

Sportclub Hohenweiler 72 findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Acht Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Hohenweiler 72 alles andere als positiv. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Hohenweiler 72 im Klassement weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag trifft IPA SC Tisis auf FC Lustenau 1b, Sportclub Hohenweiler 72 spielt tags zuvor gegen FC Rotenberg 1b.

1. Landesklasse: IPA SC Tisis – Sportclub Hohenweiler 72, 4:0 (2:0)

85 Thomas Ruescher 4:0

70 Nenad Krstic 3:0

40 David Klammer 2:0

13 Thomas Ruescher 1:0