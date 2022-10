FC Rotenberg 1b verliert nach sieben Spielen in Altach

Details Samstag, 15. Oktober 2022 00:54

FC Rotenberg 1b blieb gegen SCR Altach 1b chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SCRA 1b den maximalen Ertrag.

Das Heimteam legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Nils Thalmann aufhorchen (1./15.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Thalmann vollendete zum dritten Tagestreffer in der 86. Spielminute. In der 87. Minute legte SCR Altach 1b zum 4:0 nach. Am Ende kam SCRA 1b gegen FC Rotenberg 1b zu einem verdienten Sieg.

Cashpoint SCR Altach 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SCR Altach 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sechs Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist SCRA 1b wieder in der Erfolgsspur.

Trotz der Schlappe behält FC Rotenberg 1b den siebten Tabellenplatz bei. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Der letzte Dreier liegt für FC Rotenberg 1b bereits drei Spiele zurück.

Am kommenden Sonntag trifft Cashpoint SCR Altach 1b auf Farbencenter FC Thüringen, FC Rotenberg 1b spielt tags zuvor gegen VfB Hohenems 1b.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – FC Rotenberg 1b, 4:0 (2:0)

87 Matteo Noah Schoepf 4:0

86 Nils Thalmann 3:0

15 Nils Thalmann 2:0

1 Nils Thalmann 1:0