FC Lustenau 1b vergibt 3:1-Führung und verliert zu Hause gegen Thüringen

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:47

Farbencenter FC Thüringen errang am Samstag einen 6:4-Sieg über FC Lustenau 1b.

FC Lustenau 1b ging durch David Grabher in der 17. Minute in Führung. Den Freudenjubel der Gastgeber machte Felix Lampert zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (19.). In der 22. Minute erzielte FC Lustenau 1b das 2:1. Durch ein Eigentor von Andreas Florineth verbesserte FC Lustenau 1b den Spielstand auf 3:1 für sich (33.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Christof Partl mit dem 2:3 für FC Thüringen zur Stelle (45.). Zur Pause war FC Lustenau 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Alexander Macher glich nur wenig später für Thüringen aus (46.). Das 4:3 von FC Lustenau 1b stellte Dominik Klaus Rottmann sicher (80.). FC Lustenau 1b bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Antonio Ivandic für den Ausgleich sorgte (83.). Mit einem schnellen Doppelpack (85./87.) zum 6:4 schockte Lampert FC Lustenau 1b. FC Lustenau 1b war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

FC Lustenau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. FC Lustenau 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 35 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Lustenau 1b in dieser Saison. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von FC Lustenau 1b alles andere als positiv. FC Lustenau 1b rutschte weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Farbencenter FC Thüringen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 35 Gegentore verdauen musste. FC Thüringen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

FC Lustenau 1b stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei ERNE FC Schlins vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Thüringen Cashpoint SCR Altach 1b.

1. Landesklasse: FC Lustenau 1b – Farbencenter FC Thüringen, 4:6 (3:2)

87 Felix Lampert 4:6

85 Felix Lampert 4:5

83 Antonio Ivandic 4:4

80 Dominik Klaus Rottmann 4:3

46 Alexander Macher 3:3

45 Christof Partl 3:2

33 Eigentor durch Andreas Florineth 3:1

22 Hueseyin Zengin 2:1

19 Felix Lampert 1:1

17 David Grabher 1:0