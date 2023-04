Tisis gibt in Doren 2:0 Führung aus der Hand!

Details Sonntag, 09. April 2023 02:37

FC Doren und SC Tisis lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Ausgangslage sprach für Fußballclub Doren, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel hatte der Gastgeber für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

IPA SC Tisis erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Frederic Dobler traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 21. Minute erhöhte David Klammer auf 2:0 für den Gast. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Claudio Loacker in der 23. Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. FC Doren markierte in Minute 74 den Ausgleich. Dass Fußballclub Doren in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Marius Josef Ullmann, der in der 81. Minute zur Stelle war. SC Tisis war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Trotz des Sieges bleibt FC Doren auf Platz sieben. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Fußballclub Doren momentan auf dem Konto.

IPA SC Tisis muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet SC Tisis die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Doren setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Nun musste sich IPA SC Tisis schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SC Tisis bleibt angespannt. Gegen Fußballclub Doren musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommenden Montag (16:00 Uhr) tritt FC Doren bei FC Lustenau 1b an. IPA SC Tisis ist am Samstag (14:45 Uhr) bei FC Rotenberg 1b zu Gast.

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – IPA SC Tisis, 3:2 (1:2)

81 Marius Josef Ullmann 3:2

74 Thomas Voegel 2:2

23 Claudio Loacker 1:2

21 David Klammer 0:2

6 Frederic Dobler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei