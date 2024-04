Krise hält an: SK Bürs nach Niederlage gegen Thüringen seit acht Spielen sieglos!

Details Samstag, 27. April 2024 23:02

Mit 1:2 verlor SK Bürs am vergangenen Samstag zu Hause gegen Farbencenter FC Thüringen. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden.

Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte FC Thüringen für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Für das erste Tor sorgte Markus Florineth. In der 34. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Tolga Saf das 2:0 für Thüringen (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Nachspielzeit (93.) gelang Umut Ilhan der Anschlusstreffer für SK Bürs. Am Schluss siegte Farbencenter FC Thüringen gegen den Gastgeber.

SK Bürs rutschte mit dieser Niederlage auf den elften Tabellenplatz ab. Der Angriff ist bei SK Bürs die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte SK Bürs bislang. SK Bürs ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen acht Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

FC Thüringen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Mittwoch reist SK Bürs zu Sportclub Hohenweiler 72, zeitgleich empfängt Thüringen EMMA & EUGEN DSV Juniors.

1. Landesklasse: SK Bürs – Farbencenter FC Thüringen, 1:2 (0:2)

93 Umut Ilhan 1:2

42 Tolga Saf 0:2

34 Markus Florineth 0:1



