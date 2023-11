Kellerduell zwischen Lauterach II und Thüringen endet remis

Details Sonntag, 05. November 2023 01:45

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich Intemann FC Lauterach 1b und Thüringen mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Adrian Martinovic sein Team in der zehnten Minute. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Lukas Klein seine Chance und schoss das 1:1 (42.) für Farbencenter FC Thüringen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Felix Lampert machte in der 85. Minute das 2:1 von FC Thüringen perfekt. Den Freudenjubel der Gäste machte FC Lauterach 1b zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (86.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Lauterach 1b und Thüringen spielten unentschieden.

Intemann FC Lauterach 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 35 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Einen Sieg, fünf Remis und sieben Niederlagen hat FC Lauterach 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Lauterach 1b waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Farbencenter FC Thüringen verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. FC Thüringen wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Mit diesem Unentschieden verpasste Farbencenter FC Thüringen die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Thüringen den zwölften Platz.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt Intemann FC Lauterach 1b dann im nächsten Spiel Sportclub Hohenweiler 72, während FC Thüringen am gleichen Tag bei Klimatechnik Sparber FC Krumbach antritt.

1. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – Farbencenter FC Thüringen, 2:2 (1:1)

86 Jonas Fessler 2:2

85 Felix Lampert 1:2

42 Lukas Klein 1:1

10 Adrian Martinovic 1:0

