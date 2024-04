Günther Riedesser analysiert die Niederlage von Doren gegen Tisis

Details Montag, 29. April 2024 22:17

Fußballclub Doren büßte mit der 1:2-Niederlage gegen SC Tisis die Tabellenführung ein. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet.

Günther Riedesser, Trainer FC Baldauf Doren: „Am vergangenen Samstag war der SC Tisis bei uns in Doren zu Gast. Es war alles für das Spitzenspiel der 1. LK angerichtet. Unser Ziel war es, uns für die unglückliche Niederlage vom Herbst zu revanchieren. Leider ist es uns nicht gelungen. Wir haben das Spiel wieder mit 1:2 verloren.

Zu Beginn war es ein Spiel auf Augenhöhe, wobei wir klar mehr Spielanteile hatten. Der Gegner aus Tisis spielte über die gesamte Spielzeit nur lange Bälle, vor allem suchten sie immer wieder Dursun Karatay. So entstand dann auch das 0:1, wo Dursun K. gefoult wurde. Und mit dem folgenden Freistoß aus ca. 22 Metern ging der SC Tisis durch Dursun Karatay in Führung. Der Schuss war Marke "Weltklasse" und Marke Tor des Jahres.

Dieses Tor brachte uns dennoch nicht aus dem Konzept. Wir spielten weiter munter nach vorne und auch wir hatten die eine oder andere Torchance, die wir leider nicht nutzen konnten. Und dann erfolgte in der 36. Minute der nächste Dämpfer. Nach einem Zweikampf, den wir eigentlich schon gewonnen hatten, verloren wir den Ball, und Goalgetter Dursun Karatay ließ sich nicht zweimal bitten und er erzielte das 0:2 für die Gäste. In dieser Phase spielten eigentlich nur wir. So ging es dann in die Pause.

In der 2. Halbzeit dann spielte nur noch eine Mannschaft und das war der FC Doren. Wir erzielten per Strafstoß in der 62. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 durch Irfan Topal und speziell nach diesem Tor erfolgte ein Sturmlauf auf das Tor des FC Tisis. Aber an dieser Stelle muss einfach auch erwähnt werden, dass der SC Tisis einen überragenden Schlussmann in ihren Reihen hat. Ihm ist es hauptsächlich zu verdanken, dass die Gäste als Sieger den Platz verlassen haben. Und wir haben das Problem, dass wir die vielen Topchancen einfach nicht verwerten. Ich habe immer gesagt, dass wir, wenn es gegen die ganz starken Teams geht, einfach auch mal die Tore schießen müssen. Das haben wir leider nicht gemacht. Dennoch bin ich megastolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Wir waren spielerisch klar die bessere Mannschaft und auch der Moral hat absolut gestimmt. Wir haben jetzt nach 7 Siegen in Folge mal wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Das ist nicht das Ende der Welt. Es geht jetzt am Mittwoch schon wieder weiter mit dem Kracher gegen den FC Au und danach am Samstag das Heimspiel gegen FC Thüringen.

Ich habe immer gesagt, dass man in dieser Liga jedes Spiel am oberen Limit bestreiten muss, um erfolgreich zu sein!"

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für FC Doren 39 Zähler zu Buche.

IPA SC Tisis sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Der Gast präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC Tisis. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte IPA SC Tisis seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Die bisherige Spielzeit von SC Tisis ist weiter von Erfolg gekrönt. IPA SC Tisis verbuchte insgesamt 13 Siege und ein Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Nächster Prüfstein für Fußballclub Doren ist FC Raiffeisen Au (Mittwoch, 15:00 Uhr). SC Tisis misst sich am selben Tag mit FC Lustenau 1b (12:30 Uhr).

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – IPA SC Tisis, 1:2 (0:2)

62 Irfan Topal 1:2

36 Dursun Karatay 0:2

18 Dursun Karatay 0:1

