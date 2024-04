Theresa Wetz analysiert die Niederlage von Krumbach beim Tabellenführer Satteins

Details Montag, 29. April 2024 23:42

SV Satteins setzte sich standesgemäß gegen FC Krumbach mit 3:0 durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Satteins löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Theresa Wetz, Obfrau Klimatechnik Sparber FC Krumbach: „Klare 3:0 Niederlage beim Tabellenführer. Trainer Hans Waldner musste aufgrund von Ausfällen (Peter Pascal und Bösch Jakob) wieder mal das System umstellen und unsere Mannschaft agierte eher defensiv. Satteins merkte man an, dass sie zurzeit einen Lauf haben. Sie waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft und gingen bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Wir konnten uns leider keine zwingenden Tormöglichkeiten herausspielen und Satteins erhöhte in der 36. Minute auf 2:0.

Der starke Wind und die Leistung des Schiedsrichters waren ebenfalls nicht auf unserer Seite. In der zweiten Halbzeit wurden wir etwas offensiver, aber Satteins machte in der 66. Minute mit dem 3:0 den Sack zu. Am Ende ein gebrauchter Samstag und ein verdienter Sieg des neuen Tabellenführers Satteins. Erfreulich war, dass unsere Nr. 17, Ridvan Keskin nach Verletzungspause wieder zu einem Kurzeinsatz kam. Jetzt gilt es volle Konzentration auf das Heimspiel gegen Altach 1b (30.4. – 19 Uhr) und das Derby auswärts gegen Egg (Freitag, 3. Mai um 18 Uhr)."

SV Satteins konnte sich gegen Klimatechnik Sparber FC Krumbach auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. An Satteins gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 17-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Landesklasse. Die Saisonbilanz von AEROCOMPACT SV Satteins sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 13 Siegen und zwei Unentschieden büßte SV Satteins lediglich drei Niederlagen ein. Sieben Spiele ist es her, dass Satteins zuletzt eine Niederlage kassierte.

FC Krumbach führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, fünf Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Klimatechnik Sparber FC Krumbach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Mittwoch tritt AEROCOMPACT SV Satteins bei FC Rotenberg 1b an, während FC Krumbach einen Tag zuvor Cashpoint SCR Altach 1b empfängt.

1. Landesklasse: AEROCOMPACT SV Satteins – Klimatechnik Sparber FC Krumbach, 3:0 (2:0)

66 Baris Sahin 3:0

36 Pascal Heinzle 2:0

4 Alem Majetic 1:0

